Manovra infrastrutture FVG, quasi 240 milioni per trasporti e scuole

La manovra estiva della Regione Friuli-Venezia Giulia per il settore Infrastrutture e territorio raggiunge quota 238 milioni e 750 mila euro, puntando al potenziamento del trasporto pubblico, alla rigenerazione urbana e alla manutenzione di infrastrutture strategiche. Ad annunciarlo è l’assessore regionale Cristina Amirante, che ha sottolineato come questa iniziativa rifletta una visione moderna e innovativa del territorio.

Tangenziale Sud di Udine: stanziati 62 milioni

Tra gli interventi più rilevanti c’è il finanziamento straordinario per la realizzazione della Tangenziale Sud di Udine, che ammonta a ben 62 milioni di euro. Questo intervento risponde alla necessità di adeguare l’infrastruttura alle crescenti esigenze di mobilità della zona.

Trasporto marittimo: nuova gara da 30 milioni

Novità significativa riguarda il trasporto marittimo stagionale: la Regione ne assumerà direttamente la regia, con un nuovo bando del valore di 30 milioni di euro (6 milioni annui dal 2026 al 2030). Questa misura mira a potenziare i collegamenti e migliorare il servizio marittimo nel periodo estivo.

Rigenerazione urbana e housing sociale

La Regione investe 600mila euro per supportare i Comuni nella progettazione di interventi di rigenerazione urbana e housing sociale. Sono previsti finanziamenti per la pianificazione di aree dismesse di almeno 5 mila metri quadrati, attraverso masterplan e Piani Attuativi Comunali (PAC), coinvolgendo le Ater e promuovendo la partecipazione dei cittadini. Per le politiche sociali dell’Ater ci sono ulteriori 3 milioni di euro aggiuntivi.

Transizione ecologica nei trasporti pubblici

L’ammodernamento dei mezzi pubblici rappresenta un altro punto centrale: entro il 2030 è prevista la sostituzione del 50% degli autobus diesel con mezzi elettrici o a idrogeno. Per il rinnovo dei treni regionali Etr la Regione destina 10 milioni di euro, mentre altri interventi mirano alla riduzione dell’inquinamento prodotto dal traffico ferroviario.

Investimenti per interporti e mobilità ciclabile

Altri fondi riguardano il completamento dell’Interporto di Pordenone con 800mila euro, e la manutenzione straordinaria del raccordo e scalo ferroviario di Osoppo, che riceve 2 milioni di euro. Sono previsti inoltre 3,6 milioni di euro per parcheggi di interscambio vicino a stazioni ferroviarie e 500mila euro per sviluppare progettazioni di mobilità ciclabile.

Edilizia scolastica e interventi energetici

Importanti interventi anche nel settore scolastico: 20,2 milioni di euro per la realizzazione di edifici scolastici innovativi a Rivignano Teor (8 mln), Gemona del Friuli (11 mln) e Ruda (progettazione preliminare). Sono destinati inoltre 27 milioni di euro per manutenzioni straordinarie negli edifici scolastici gestiti dagli Enti di decentramento regionale (Edr), di cui circa 11 milioni ciascuno per Udine e Pordenone, e circa 5,2 milioni per Gorizia.

In tema energetico, un ulteriore stanziamento di 7 milioni di euro riguarda gli impianti fotovoltaici, mentre altri 7 milioni sono destinati al recupero e valorizzazione del Castello di Colloredo di Monte Albano.

Manutenzioni stradali e monitoraggio ponti

Per la manutenzione stradale sono previsti complessivamente 23 milioni di euro (15 mln per Enti di decentramento regionale e 8 mln per enti locali), oltre a 800mila euro destinati al censimento e monitoraggio dei ponti regionali.

