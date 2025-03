L’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci ha trasformato Trieste in un palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di persone si sono radunate lungo le rive e sul molo Audace per ammirare l’attracco dell’iconico veliero della Marina Militare italiana. Alle 16:15, l’imponente nave ha fatto il suo ingresso nello specchio d’acqua del capoluogo giuliano, trainata dai rimorchiatori.

Il saluto delle Frecce Tricolori

Il momento più emozionante è stato senza dubbio il passaggio delle Frecce Tricolori, che intorno alle 15:00 hanno solcato il cielo sopra il Vespucci, regalando uno spettacolo suggestivo. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha reso omaggio alla nave con le sue evoluzioni, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Un villaggio per raccontare il viaggio del Vespucci

In occasione dell’arrivo del Vespucci, lungo le rive di Trieste è stato allestito il Villaggio In Italia, aperto sin dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Qui i visitatori hanno potuto conoscere più da vicino la storia e le missioni della nave scuola, attraverso esposizioni e incontri con l’equipaggio.

Un tour mondiale tra 28 Paesi e 33 porti

A bordo del Trieste, una delle unità della Marina Militare, è stato illustrato il lungo viaggio del Vespucci, che in due anni ha toccato 28 Paesi e 33 porti in tutto il mondo. Un’avventura che ha portato la nave scuola italiana a rappresentare l’eccellenza della Marina nei mari di tutto il globo.

Autorità presenti e assenza del ministro Crosetto

All’evento erano presenti numerose autorità. In rappresentanza del governo, hanno partecipato i ministri Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Attesa anche la presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, che però non ha potuto partecipare per motivi di salute ed è stato sostituito dal sottosegretario Isabella Rauti.

