La notte del primo febbraio, un uomo di 48 anni ha perso il controllo della propria auto mentre percorreva le strade di Cavazzo Carnico. Alla guida di una Volkswagen Touran, l’uomo è uscito di strada, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o persone.

Accertamenti in ospedale: tasso alcolemico oltre il limite

Dopo l’incidente, il 48enne è stato trasportato al pronto soccorso di Tolmezzo, dove è stato sottoposto a esami del sangue. I risultati non hanno lasciato dubbi: l’uomo presentava un tasso alcolemico di 2,39 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l.

Positivo anche al consumo di cannabis

Oltre all’elevata quantità di alcol nel sangue, le analisi hanno confermato anche la presenza di cannabinoidi, indicando che il conducente aveva fatto uso di droghe prima di mettersi alla guida. Un mix pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Denuncia da parte dei carabinieri di Paluzza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paluzza, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Dopo aver ricevuto i risultati delle analisi, le forze dell’ordine hanno denunciato il 48enne in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Un episodio che fa riflettere

L’accaduto è l’ennesima dimostrazione di quanto sia pericoloso mettersi alla guida dopo aver assunto alcol e droghe. Oltre ai rischi per la propria sicurezza e per quella degli altri, chi viene sorpreso alla guida in stato alterato rischia denunce, sanzioni e il ritiro della patente.

