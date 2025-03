Friuli, autostrada A23 chiusa per frana: riaperta dopo verifiche

Questa mattina, un masso di piccole dimensioni si è staccato lungo il tratto dell’autostrada A23 Udine-Tarvisio nel Comune di Amaro. Fortunatamente, l’evento non ha causato danni, poiché la caduta è stata assorbita dalle reti paraschegge installate lungo la carreggiata. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Chiusura precauzionale per le verifiche tecniche

L’intervento dei tecnici è stato immediato: la chiusura dell’autostrada è scattata intorno alle 7:30 del mattino, con il blocco del traffico in direzione Udine tra Pontebba e Carnia. La decisione è stata presa in base alle segnalazioni del sistema di monitoraggio, installato nell’aprile 2024 a seguito di un precedente distacco roccioso.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha sottolineato che il sistema ha funzionato perfettamente, rilevando valori di movimento e velocità anomali e facendo scattare in automatico le misure di sicurezza previste dal protocollo.

Monitoraggio costante e prevenzione attiva

“Questo episodio conferma la validità del nostro sistema di monitoraggio, che ha dimostrato grande efficienza“, ha dichiarato l’assessore Amirante. La stessa tecnologia viene utilizzata per frane e smottamenti in altre zone critiche della regione, tra cui Clauzetto e Pala Barzana. Inoltre, a Passo Monte Croce Carnico sono attivi sensori di controllo per prevenire eventi simili.

Traffico ripristinato dopo le verifiche

Dopo il sopralluogo e gli accertamenti tecnici, alle 13:00 è stata confermata la sicurezza del tratto autostradale e la A23 è stata riaperta alla normale circolazione. “Le misure adottate in collaborazione con Polizia stradale e Comune di Amaro hanno garantito la sicurezza degli automobilisti e permesso di approfondire l’evento senza rischi”, ha concluso Amirante.

Sicurezza stradale: un obiettivo primario

Il sistema di monitoraggio delle frane lungo le strade del Friuli-Venezia Giulia si dimostra quindi un’importante garanzia per la sicurezza di automobilisti e trasportatori. L’evento di oggi conferma la necessità di interventi preventivi e di tecnologie avanzate per evitare situazioni di pericolo sulle arterie stradali della regione

