A23 interrotta per frana tra Pontebba e Carnia: traffico in tilt

È stata chiusa temporaneamente l’autostrada A23 nel tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine. La decisione è stata presa questa mattina, giovedì 6 marzo, alle 7:35, in via precauzionale, dopo che i sensori di monitoraggio installati sul tratto interessato hanno rilevato possibili criticità all’altezza del chilometro 64.

Sensori installati dopo la frana del 1° aprile 2024

I dispositivi di rilevamento erano stati posizionati in seguito all’evento franoso del 1° aprile 2024, per garantire un monitoraggio costante della stabilità del terreno adiacente all’autostrada. Secondo quanto previsto dal protocollo condiviso con gli enti locali, lo stop forzato è stato deciso per consentire ai tecnici specializzati di effettuare le necessarie verifiche di sicurezza.

Disagi alla viabilità: tre chilometri di coda

La chiusura del tratto ha avuto un immediato impatto sul traffico: attualmente si registrano tre chilometri di coda in direzione Udine. Gli automobilisti diretti verso Udine devono obbligatoriamente uscire a Pontebba e proseguire sulla viabilità ordinaria, per poi rientrare in A23 all’altezza di Carnia.

Verifiche tecniche in corso

La chiusura della carreggiata è stata disposta per consentire ai tecnici di eseguire le ispezioni nelle aree limitrofe al sedime autostradale, che non rientrano nella diretta competenza di Autostrade per l’Italia. Le verifiche sono fondamentali per garantire la sicurezza dei viaggiatori e valutare eventuali interventi di consolidamento o di manutenzione straordinaria.

Quando riaprirà il tratto chiuso?

Al momento non è stata comunicata una tempistica precisa per la riapertura dell’autostrada. La decisione dipenderà dall’esito delle ispezioni in corso e dall’eventuale necessità di ulteriori interventi di sicurezza. Gli aggiornamenti saranno forniti dalle autorità competenti man mano che emergeranno nuove informazioni.

