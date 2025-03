A4 chiusa per perdita di GPL: traffico bloccato

Alle 10:40, sulla A4 tra San Stino e Cessalto, un camion e una cisterna si sono scontrati. Il mezzo ha perso GPL, rendendo necessaria la chiusura dell’autostrada.

Autostrada chiusa per sicurezza

Blocco nei tratti:

San Stino – Cessalto (direzione Venezia );

(direzione ); San Donà – San Stino (direzione Trieste );

(direzione ); Ingresso A4 Portogruaro da A28 ;

da ; Svincolo San Stino (direzione Venezia );

(direzione ); Ingresso Cessalto (direzione Udine e Trieste).

Disagi alla viabilità

I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Nessun ferito grave, ma il traffico è in tilt. Si registrano code e rallentamenti. Si consiglia di seguire percorsi alternativi e monitorare gli aggiornamenti.

Non è ancora chiaro quando l’autostrada verrà riaperta. Aggiornamenti nelle prossime ore

