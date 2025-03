Pordenone, evade dai domiciliari per parlare coi detenuti: arrestata

Un episodio singolare ha avuto luogo nei pressi del carcere di Pordenone, quando una donna, M.F., classe 1987, ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari per tentare un’insolita conversazione con i detenuti. Per riuscirci, la donna è salita sul tetto di un’auto parcheggiata in strada, attirando immediatamente l’attenzione.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti rapidamente in piazza Giustiniano, dove hanno trovato la donna ancora seduta sul veicolo. Alla vista dei militari, ha tentato la fuga, ma è stata inseguita e bloccata dopo un breve inseguimento. Durante l’arresto, la donna ha opposto resistenza, cercando di divincolarsi con calci e pugni e insultando i militari. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale

La protagonista della vicenda era già nota alle forze dell’ordine ed era sottoposta al regime di detenzione domiciliare. L’uscita dalla propria abitazione senza autorizzazione ha configurato il reato di evasione, aggravato dalla resistenza e oltraggio ai Carabinieri.

Arresto e ritorno ai domiciliari con braccialetto elettronico

Dopo essere stata condotta in caserma, la donna è stata arrestata in flagranza di reato per evasione, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari e, dopo la convalida dell’arresto, le è stato applicato il braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

Un caso che fa discutere

L’episodio ha suscitato curiosità e interrogativi: cosa voleva comunicare la donna ai detenuti? E perché ha scelto un metodo così eclatante per farlo? Resta il fatto che, nonostante il tentativo di fuga e la resistenza ai militari, la sua libertà è durata ben poco.

