Travesio, studenti con la Guardia di Finanza e i cani antidroga

Un’opportunità unica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” di Travesio, che hanno potuto vivere una giornata da cinofili grazie alla presenza della Guardia di Finanza. L’iniziativa, che si è svolta lo scorso 10 marzo, ha visto la partecipazione del colonnello Davide Cardia, comandante provinciale di Pordenone, e delle unità cinofile del Gruppo di Gorizia.

L’importanza della legalità spiegata ai più piccoli

Nel corso dell’incontro, gli alunni delle due classi quinte e della classe quarta della scuola primaria “Daniele Cernazai” hanno appreso il ruolo e le funzioni della Guardia di Finanza. Il colonnello Davide Cardia ha illustrato agli studenti il valore etico della legalità, sensibilizzandoli sui rischi legati a comportamenti illeciti. Un confronto stimolante, che ha permesso di riflettere sul concetto di sicurezza e prevenzione.

Dimostrazione pratica con i cani antidroga

Dopo la parte teorica, gli alunni hanno potuto vivere un’esperienza pratica entusiasmante. Le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno messo in scena due simulazioni operative, coinvolgendo direttamente gli studenti. I protagonisti a quattro zampe, i cani antidroga “Lampo” e “Carlo”, hanno mostrato le loro abilità nella ricerca di sostanze stupefacenti, sotto la guida esperta dei loro conduttori.

I bambini hanno partecipato attivamente, aiutando i finanzieri a gestire i cani e osservando da vicino il loro lavoro. Un momento di grande entusiasmo, che ha reso ancora più chiaro quanto sia importante il contributo delle unità cinofile nel contrasto allo spaccio e al consumo di droghe.

Un impegno costante per la legalità

Questa iniziativa conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel promuovere la cultura della legalità nelle scuole. Attraverso la collaborazione con gli Istituti scolastici e le realtà civiche del territorio, le Fiamme Gialle contribuiscono a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e del rispetto delle regole.

L’incontro di Travesio rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra forze dell’ordine e scuola possa educare alla legalità in modo efficace e coinvolgente. Gli studenti, protagonisti per un giorno, hanno potuto toccare con mano il lavoro delle unità cinofile e comprendere l’importanza della prevenzione per un futuro più sicuro

