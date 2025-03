Clima estremo in FVG: caldo record e piogge torrenziali nel 2024

Il 2024 ha segnato un nuovo record di caldo in Friuli-Venezia Giulia, confermando il rapido avanzamento del cambiamento climatico. Il report “Meteo FVG” evidenzia dati allarmanti, con temperature senza precedenti e fenomeni meteorologici estremi che hanno caratterizzato l’intero anno.

Udine: temperature in costante aumento

Nella città di Udine, la temperatura media annua ha raggiunto i 14.8 °C, ben al di sopra della media storica di 12.7 °C. Un dato significativo, considerando che prima del 2000 temperature sopra i 13.5 °C erano rare. Il 2024 è stato l’undicesimo anno consecutivo a superare questa soglia.

Un’estate rovente

L’estate 2024 è stata particolarmente calda, con 67 giorni di temperature sopra i 30 °C, ben 25 giorni in più rispetto alla media del trentennio 1991-2020. Il disagio bioclimatico ha raggiunto livelli paragonabili a quelli dell’estate 2003. Anche la temperatura media del mare a Trieste ha registrato un’anomalia di +1.9 °C, con un mese di aprile che, con 15.1 °C, è stato il più caldo dal 1934.

Piogge intense e siccità estiva

Il 2024 ha visto precipitazioni superiori alla media, con valori che vanno dagli 850-1200 mm sulla costa ai 4400 mm delle Prealpi Giulie. Tuttavia, l’estate è stata segnata da una forte siccità. Gli eventi meteorologici estremi sono stati numerosi, come i temporali stazionari del 26 agosto a Barcis, con 144 mm di pioggia in sole 3 ore, e i 1012 mm di pioggia caduti a Piancavallo in ottobre, tra i valori più alti degli ultimi vent’anni.

Eventi estremi senza precedenti

Tra i fenomeni più rilevanti del 2024 in FVG si segnalano:

Il primo settembre 2024 , quando è stata registrata la temperatura più alta di sempre per il mese in regione.

, quando è stata registrata la per il mese in regione. Le ondate di polveri sahariane di marzo e giugno, che hanno portato piogge con un’ anomala colorazione rossa .

di marzo e giugno, che hanno portato piogge con un’ . Luglio e agosto 2024 , con temperature medie superiori ai 25 °C e massime sopra i 30 °C .

, con temperature medie superiori ai e massime sopra i . La temperatura del mare a 2 metri di profondità a Trieste, la più alta dal 1995.

FVG: un hot spot del cambiamento climatico

Il report “Meteo FVG” sottolinea che il Friuli-Venezia Giulia si conferma una zona critica del cambiamento climatico, con un riscaldamento più rapido della media globale. L’urgenza di azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi alle nuove condizioni climatiche è ormai evidente.

Gli esperti lanciano un appello alla consapevolezza e invitano cittadini e istituzioni a prendere provvedimenti per affrontare questa sfida sempre più pressante.

