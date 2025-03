Lignano Sabbiadoro si prepara ad affrontare il fine settimana della Pentecoste con un piano di sicurezza rafforzato, per garantire un ambiente sicuro sia per i turisti che per i residenti. L’anno scorso, grazie ai controlli mirati messi in atto nei fine settimana precedenti l’inizio della stagione estiva, si è registrata una significativa riduzione di episodi di microcriminalità e di comportamenti illeciti.

Nel corso di un incontro tenutosi in Comune, alla presenza del sindaco, dell’assessore regionale alla sicurezza Roberti, del questore Farinacci, del prefetto Lione, dell’assessore alle attività produttive Portello e del comandante della Polizia locale Bortolussi, è stato ribadito che la deterrenza si è rivelata una strategia efficace per tenere lontani i soggetti pericolosi. “L’obiettivo – ha spiegato il sindaco – è prevenire il verificarsi di situazioni di rischio, assicurando ai cittadini e ai turisti una vacanza all’insegna del divertimento ma nel rispetto delle regole”.

Nuova ordinanza su alcol e musica

L’amministrazione comunale ha già definito un’ordinanza speciale che sarà in vigore dal 5 al 9 giugno, periodo nel quale Lignano sarà interessata da un notevole afflusso di visitatori. L’assessore alle attività produttive, Liliana Portello, ha spiegato che il provvedimento ha l’obiettivo di mantenere ordine pubblico e sicurezza, introducendo una serie di regole stringenti.

Tra le principali misure:

Divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro e lattine per evitare situazioni pericolose e rifiuti abbandonati;

in contenitori di vetro e lattine per evitare situazioni pericolose e rifiuti abbandonati; Limitazione degli orari per la vendita di alcolici , fatta eccezione per i ristoranti, che potranno somministrarli solo all’interno della propria attività;

, fatta eccezione per i ristoranti, che potranno somministrarli solo all’interno della propria attività; Divieto di consumo e detenzione di alcol su suolo pubblico e demaniale;

su suolo pubblico e demaniale; Regolamentazione della diffusione sonora : la musica dovrà cessare a mezzanotte, con eccezioni fino all’una per impianti tarati e autorizzati;

: la musica dovrà cessare a mezzanotte, con eccezioni fino all’una per impianti tarati e autorizzati; Eventi con musica: chi vorrà organizzare concertini e dj-set dovrà garantire un numero congruo di addetti alla sicurezza e predisporre servizi igienici chimici in aree autorizzate.

Restrizioni su orari e attività

Durante il fine settimana della Pentecoste, saranno adottate ulteriori limitazioni sugli orari per garantire una gestione efficace dell’ordine pubblico e migliorare la vivibilità della località balneare:

Pubblici esercizi aperti fino alle 2 di notte ;

aperti fino alle ; Negozi, supermercati e attività artigianali aperti fino all’ 1 di notte ;

aperti fino all’ ; Divieto di balneazione in spiaggia dalle 20 in poi , per evitare situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei bagnanti;

in spiaggia dalle , per evitare situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei bagnanti; Divieto di bivacco su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano.

Presidio sanitario anticipato

Per garantire la sicurezza sanitaria, il punto di primo intervento di Lignano anticiperà l’apertura dal venerdì di Pasqua (18 aprile). Sarà operativo nei fine settimana fino all’8 maggio, per poi essere attivo H24 fino al 15 settembre.

La guardia medica turistica sarà disponibile dallo stesso periodo. Inoltre, la ASUFC ha annunciato un potenziamento del personale medico nei periodi di maggior afflusso, tra cui Pasqua, 25 aprile, Primo Maggio e Pentecoste, con estensione dell’orario sulle 24 ore. Questa iniziativa punta a garantire un pronto intervento rapido ed efficace per i turisti e i residenti in caso di emergenze sanitarie.

Più forze dell’ordine per un’estate sicura

La sicurezza sarà garantita anche da un aumento del presidio delle forze dell’ordine. Come confermato dall’assessore regionale alla sicurezza, saranno impiegate unità aggiuntive di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, con una presenza rafforzata nei punti nevralgici della città.

Gli agenti effettueranno controlli straordinari sulle principali vie di accesso alla città, con particolare attenzione alle aree della movida e alla spiaggia, dove solitamente si concentrano i maggiori flussi di giovani. L’obiettivo è prevenire episodi di degrado e garantire una gestione efficace dell’ordine pubblico.

