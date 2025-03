Udine, nuovo menù nelle mense scolastiche: più gusto e varietà

A partire dal 28 aprile 2025, le mense scolastiche di Udine si arricchiranno di un nuovo menù primavera-estate, frutto di un attento lavoro di ascolto e collaborazione tra amministrazione, famiglie e studenti. L’obiettivo? Offrire piatti gustosi e bilanciati, che rispecchino le preferenze dei ragazzi senza rinunciare alla qualità nutrizionale.

Un menù pensato per i ragazzi

Una delle principali novità del nuovo menù è proprio il coinvolgimento attivo degli studenti nella scelta dei piatti. “Abbiamo ascoltato le loro richieste e le abbiamo trasformate in piatti gustosi e vari, per rendere la mensa un momento di piacere e educazione alimentare“, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e cultura Federico Pirone.

Piatti tradizionali e nuove proposte

La pasta al pomodoro, amatissima dai bambini, rimarrà un punto fermo, ma con varianti sempre nuove per evitare la monotonia. Tra le novità più apprezzate spiccano:

Straccetti di pollo al limone

Ravioli alla salvia

Spätzle, per una maggiore varietà

Cous cous, per unire tradizioni e sapori diversi

Polenta , sempre apprezzata, e una porzione di gelato nei mesi più caldi

, sempre apprezzata, e una porzione di nei mesi più caldi Verdure fresche di stagione , tra cui zucchine, pomodori, cetrioli, peperoni e melanzane

, tra cui zucchine, pomodori, cetrioli, peperoni e melanzane Pasta in bianco con olio aromatico, un’alternativa semplice ma gustosa

Le seppie, che non avevano riscosso successo tra gli studenti, sono state eliminate, sostituite da piatti più apprezzati.

Un servizio in crescita

Il miglioramento del servizio mensa è costante e i risultati si vedono: nella classifica nazionale di Food Insider, Udine è salita dal 29° al 19° posto. “Un traguardo importante”, ha commentato Chiara Biasutti, presidente della Commissione mense, che ha confermato l’impegno a proseguire sulla strada della qualità e del miglioramento continuo.

I numeri del servizio mensa 2023-24

Il servizio di ristorazione scolastica di Udine ha raggiunto 44 scuole, tra cui 18 scuole dell’infanzia, 21 scuole primarie e 5 scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo 3.628 bambini. L’adesione al servizio mensa è risultata particolarmente elevata nelle scuole dell’infanzia, mantenendo percentuali prossime al 100% negli ultimi tre anni.

Tre aziende gestiscono il servizio: Aps Alveare per la scuola primaria Fruch fino a luglio 2024, Cirfood per le scuole dell’infanzia dal maggio 2023 e Camst per primarie e secondarie da agosto 2023. Al 31 dicembre 2023, sono state erogate 723 diete speciali, di cui 100 per motivi di salute e 623 per ragioni etico-religiose. Il gradimento del servizio rimane alto, con una valutazione positiva sulla qualità percepita.

