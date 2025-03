Porto Vecchio – Porto Vivo: il progetto triestino tra i migliori al mondo al MIPIM

Il progetto Porto Vecchio – Porto Vivo di Trieste ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale al MIPIM di Cannes, la principale fiera mondiale del real estate. La testata specializzata Real FDI ha infatti inserito il piano di rigenerazione urbana della città giuliana tra i 10 progetti più significativi al mondo, unico italiano in classifica.

Un workshop di alto livello per presentare il progetto

Il tema “Porto Vecchio – Porto Vivo: the race! The big tender of Trieste is ready to be floated” ha animato un workshop all’interno del Padiglione Italia del MIPIM, a cui hanno preso parte importanti esponenti istituzionali e del settore. Tra questi, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l’Assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, l’Assessore al Porto Vivo e Project Financing Everest Bertoli e il Presidente del Consorzio Ursus, Giulio Bernetti.

Gli amministratori hanno illustrato le linee guida della prossima gara internazionale, che si svolgerà secondo le regole del project financing e prevede un investimento di 620 milioni di euro da parte del Gruppo Costim.

I complimenti della Sottosegretaria al MEF Lucia Albano

La Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Lucia Albano, presente alla fiera, ha incontrato i rappresentanti di Trieste per esprimere il suo apprezzamento:

“Complimenti sinceri per questo affascinante progetto di rigenerazione urbana, che rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo turistico, ambientale e commerciale di Trieste.”

Un’opportunità strategica per lo sviluppo di Trieste

Il Sindaco Dipiazza ha sottolineato l’entusiasmo e l’attenzione internazionale verso Porto Vecchio – Porto Vivo:

“Essere stati inseriti tra i 10 progetti di rigenerazione urbana più importanti al mondo è un successo incredibile. I potenziali investitori hanno mostrato grande interesse e sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti.”

L’Assessore Everest Bertoli ha evidenziato che al MIPIM non si sta presentando un’idea, ma un progetto concreto e già approvato, che entrerà presto nella fase di gara.

Anche l’Assessore Elisa Lodi ha espresso soddisfazione:

“L’interesse verso Porto Vecchio – Porto Vivo è altissimo e conferma che il lavoro svolto sta portando risultati concreti per la città.”

Un grande progetto in una vetrina internazionale

Il Presidente del Consorzio Ursus, Giulio Bernetti, ha sottolineato l’importanza della visibilità garantita dal MIPIM:

“Abbiamo presentato uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti d’Italia, pronto per individuare il definitivo investitore.”

Trieste e il Friuli-Venezia Giulia al MIPIM

Il Comune di Trieste, con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’Agenzia Sviluppo&Impresa, ha portato al MIPIM un plastico multimediale interattivo del progetto, disponibile anche online sul sito www.portovivotrieste.it.

Nel Padiglione Italia, la Regione ha promosso anche altre opportunità immobiliari del territorio, coinvolgendo la Direzione centrale Patrimonio. La presenza a Cannes, con 300 espositori, 90 Paesi e oltre 20.000 delegati, ha offerto un’occasione unica per attirare investimenti e creare nuove partnership.

