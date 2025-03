Udine, hashish nascosto al parco: sequestrati oltre 350 grammi

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Udine hanno sequestrato oltre 350 grammi di hashish nei Giardini Ricasoli, noti agli udinesi come “Zardin dal Vescul”, data la loro posizione di fronte al palazzo vescovile in piazza Patriarcato. La droga era stata sepolta e confezionata in incarti simili a snack al cioccolato, un escamotage per eludere eventuali controlli.

Il ruolo decisivo della segnalazione di un cittadino

L’operazione è scattata grazie alla prontezza di un cittadino, che ha notato due giovani aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli alberi del parco. I ragazzi, approfittando della copertura della vegetazione, stavano scavando nel terreno. Insospettito, il cittadino ha avvisato le forze dell’ordine, consentendo così l’intervento della Squadra Volanti.

Il primo ritrovamento: panetti di hashish sepolti nel terreno

Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche e, dopo aver scavato per circa 30 centimetri, hanno rinvenuto due pacchetti avvolti in un incarto riconducibile a uno snack al cioccolato. Dopo le verifiche, il contenuto si è rivelato essere hashish, immediatamente sequestrato per ulteriori accertamenti.

Il secondo sequestro: unità cinofila in azione

L’indomani, la Polizia è tornata nei Giardini Ricasoli, stavolta con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Udine. Gli agenti hanno effettuato ulteriori controlli, individuando in altre zone del parco altri panetti della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 150 grammi. Anche in questo caso, la droga era stata confezionata con lo stesso metodo, confermando un modus operandi ben preciso.

Un’area monitorata dalle forze dell’ordine

I Giardini Ricasoli sono già noti alle forze dell’ordine per episodi legati a spaccio e consumo di droga. L’operazione sottolinea l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, che possono rivelarsi decisive per il contrasto alle attività illecite.

Le indagini proseguiranno per individuare i responsabili dello stoccaggio della droga e comprendere l’eventuale presenza di un’organizzazione dietro questi episodi. Intanto, le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook