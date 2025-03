Udinese-Verona: bianconeri a caccia del settimo risultato utile

L’Udinese conferma il suo ottimo stato di forma con un prezioso pareggio contro la Lazio. La squadra di Runjaic, tornata al modulo 3-5-2, ha mostrato una solidità difensiva notevole, lasciando poche occasioni agli avversari. I bianconeri hanno tirato in porta 15 volte, contro le 10 conclusioni dei biancocelesti, segnale di una squadra propositiva.

Nonostante il pressing alto della Lazio, che ha costretto spesso Okoye a giocare il pallone, l’Udinese ha comunque creato occasioni pericolose, tra cui la punizione insidiosa di Zemura e il tentativo di Atta nel finale. Un dato significativo è il primo assist stagionale di Lorenzo Lucca, che si aggiunge alla seconda rete consecutiva di Florian Thauvin. Per i friulani è arrivato un gol subito dopo tre gare a porta inviolata, ma la fase difensiva resta solida, come dimostrato dalla scarsa pericolosità della Lazio nei 90 minuti.

I numeri che danno fiducia

L’Udinese ha raccolto sei risultati utili consecutivi, dimostrando una crescita costante. Nonostante la variazione di modulo, la squadra ha mantenuto un’identità chiara, cercando di alzare il baricentro rispetto alle scorse partite. Tuttavia, rispetto al 4-4-2, si è sentita la mancanza dell’imprevedibilità offensiva garantita da Atta ed Ekkelenkamp, mentre Ehizibue e Kamara hanno offerto un contributo più difensivo.

Un altro segnale positivo arriva dal rendimento casalingo: dei 40 punti conquistati in classifica, 23 sono arrivati alla Dacia Arena, con una striscia aperta di tre vittorie consecutive in casa. Un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando l’Udinese aveva ottenuto solo una vittoria tra le mura amiche.

Verona, un ostacolo da non sottovalutare

Sabato alle ore 15:00, l’Udinese ospiterà l’Hellas Verona, squadra in piena lotta per la salvezza con 26 punti in classifica. I gialloblù hanno conquistato solo tre punti nelle ultime cinque giornate, ma sono avversari temibili. All’andata, la sfida terminò 0-0, con l’Udinese che creò molte occasioni fermate solo dalle parate di Montipò.

Quella contro il Verona sarà una partita fondamentale per il sogno europeo, soprattutto considerando il calendario insidioso delle ultime nove giornate. I bianconeri avranno tre scontri diretti casalinghi contro Milan, Bologna e Fiorentina, che potrebbero decidere la stagione.

L’Hellas arriva a Udine con il settore ospiti esaurito, segnale di quanto sia importante la partita anche per la squadra di Paolo Zanetti. I gialloblù potranno contare sul pieno recupero dell’attaccante Tengstedt, reduce da una buona prova contro il Bologna, e su Suslov, tornato in grande forma dopo il gol annullato contro la Juventus.

L’Udinese vuole allungare la striscia positiva

L’Udinese ha dimostrato compattezza e ambizione, e la sfida di sabato rappresenta un test chiave per capire fin dove può spingersi la squadra di Runjaic. Con una vittoria contro il Verona, i friulani potrebbero consolidare il loro ruolo da outsider nella corsa per un posto in Europa.

I tifosi bianconeri sognano e la squadra ha tutte le carte in regola per continuare a stupire.

