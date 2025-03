Videosorveglianza e più illuminazione: il piano di sicurezza di Udine

Si è tenuta ieri in Prefettura, su richiesta del Comune di Udine, una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro hanno partecipato il prefetto, i rappresentanti delle forze dell’ordine e l’amministrazione comunale per fare il punto sulle strategie di controllo e prevenzione nelle cosiddette “zone rosse” della città. In particolare, l’attenzione si è concentrata su Borgo Stazione, un’area da tempo al centro delle politiche di sicurezza.

Misure mirate e potenziamento della videosorveglianza

L’assessora alla Sicurezza partecipata e alla Polizia locale, Rosi Toffano, ha illustrato le nuove misure che verranno adottate. “Siamo in costante coordinamento con la Prefettura e le forze dell’ordine per garantire una gestione sinergica ed efficace della sicurezza urbana”, ha dichiarato Toffano. Tra gli interventi previsti figurano:

Maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree sensibili;

nelle aree sensibili; Potenziamento dell’illuminazione pubblica per ridurre le zone d’ombra;

per ridurre le zone d’ombra; Installazione di nuove telecamere di videosorveglianza per monitorare in tempo reale la situazione.

Focus su Borgo Stazione e le aree scolastiche

Un’attenzione particolare verrà dedicata all’area nei pressi della Stazione di posta, dove si prevede un aumento della presenza delle forze dell’ordine. Inoltre, dopo un incontro con la dirigente dell’Istituto Don Milani, sono state concordate misure per garantire una maggiore sicurezza per studenti e residenti. “Il nostro obiettivo è creare un ambiente più sicuro e vivibile per tutti”, ha sottolineato Toffano.

Sinergia tra istituzioni per una città più sicura

Il rafforzamento dei controlli e gli interventi strutturali rientrano in una strategia più ampia volta a migliorare il presidio del territorio. Il Comune ha ribadito l’importanza della collaborazione tra Polizia locale, Prefettura e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e criminalità. “Ogni cittadino ha diritto a sentirsi sicuro nel proprio quartiere”, ha concluso l’assessora.

