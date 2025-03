Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 15:10 a Enego, in provincia di Vicenza, nei boschi della località Cornetto. Un boscaiolo di 29 anni, originario di Maniago (PN), è stato travolto da una pianta, riportando ferite serie. A dare immediatamente l’allarme sono stati i colleghi che lavoravano con lui, rendendosi subito conto della gravità della situazione.

Primi soccorsi immediati

Il giovane operaio, che si trovava poco distante dal cavo di esbosco, è stato rapidamente raggiunto da un primo soccorritore residente nelle vicinanze, ancor prima dell’arrivo ufficiale delle squadre di emergenza. Poco dopo sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza partita da Asiago, con personale sanitario preparato per la gestione di emergenze complesse come questa.

Intervento complesso in condizioni difficili

Viste le condizioni critiche del 29enne, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elicottero di emergenza sanitaria. Il tecnico di elisoccorso e il personale medico sono stati calati con un verricello direttamente sul luogo dell’incidente, situato a circa 400 metri sotto la strada principale. Dopo una prima rapida valutazione, i medici hanno riscontrato nel giovane un probabile trauma toracico e lesioni alla gamba, iniziando subito le cure del caso.

La difficile operazione di recupero

A causa del ripido pendio e della vegetazione fitta, il recupero si è rivelato estremamente complesso. I soccorritori hanno quindi realizzato una teleferica alpina per agevolare il trasporto della barella su un percorso accidentato. Dopo aver traslato la barella per circa 50 metri con la teleferica, i soccorritori hanno dovuto trasportare manualmente il ferito per altri 50 metri, fino a uno spiazzo aperto preventivamente liberato da un altro boscaiolo.

Trasporto d’urgenza all’ospedale di Trento

Una volta raggiunto lo spiazzo, il giovane boscaiolo è stato verricellato fino alla strada principale. Da qui, con un ulteriore trasporto manuale della barella per circa 200 metri, il giovane è stato trasferito sull’elicottero, diretto poi immediatamente verso l’ospedale Santa Chiara di Trento. La rapidità e la professionalità dell’intervento hanno consentito di limitare i rischi di ulteriori complicazioni per la salute del giovane operaio.

Le condizioni attuali del giovane boscaiolo sono costantemente monitorate dai sanitari, mentre gli enti preposti hanno già iniziato ad indagare per chiarire le dinamiche precise dell’incidente.

