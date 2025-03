Giornata Dannunziana a Monfalcone: tra Debussy, racconti e nuovi itinerari

Si intitolerà “Io nacqui alla musica!” la Giornata Dannunziana organizzata dall’Istituto di Musica Antonio Vivaldi di Monfalcone in data sabato 22 marzo con inizio alle ore 17.00, una vera e propria rassegna dedicata ad un artista indelebilmente legato al nostro territorio con musica dal vivo, presentazione di libri, aneddoti, storytelling, curiosità, ospiti.

La serata, pensata come un vero e proprio show, inizierà e si concluderà con l’esibizione della pianista Mara Corazza, in questi giorni impegnata nel tour di presentazione dell’album La sapienza dei ciliegi millenari (che ha già riscosso ottime critiche) che si confronterà con il repertorio di Claude Debussy, compositore con in quale il d’Annunzio ebbe un sodalizio artistico durante il proprio soggiorno parigino. E sarà sempre il compositore impressionista protagonista di Syrinx, eseguito da Giada Scocchi, allieva dell’istituto sotto la guida del M.o Vigolo, al flauto.

“D’Annunzio, artista di fama mondiale a tutto tondo, è dalla storia legato indissolubilmente a queste terre. Lui a questa terra e questa terra a lui. Anche se certa politica ottusa e superficiale, troppo spesso ha cercato senza riuscirci di nascondere e relegare nell’oblio questa realtà, questa ricchezza, patrimonio di noi tutti. E’ con estremo piacere ed orgoglio che come presidente dell’Istituto Vivaldi ho accolto l’idea dell’ideatore e curatore di questa Giornata Dannunziana, Massimiliano Boscarol, che rientra pienamente nella mia ottica di una “idea olistica” del fare e proporre cultura ed eventi. In questo caso infatti la storia, la letteratura e la musica ci e vi accompagneranno in un viaggio che spero e credo ci lascerà arricchiti dentro”. Sono le parole dello storico Presidente dell’Istituto, Federico Razzini.

“Sono molto onorato di poter parlare di d’Annunzio e presentare il romanzo di sua figlia Renata ‘Una donna’. È sempre splendido quando un luogo, in questo caso Monfalcone e in particolare l’Istituto Vivaldi, ti accoglie a braccia aperte e con entusiasmo” il commento di Tobias Fior, scrittore, storico e dannunzista di Verzegnis che collabora da anni con Il Vittoriale degli Italiani. Rilancia Laura Fiorentini, scrittrice trevisana che presenterà la sua Piccola Guida agli Itinerari Dannunziani tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia sottolineando “è un vivo piacere venire a Monfalcone, vivere le terre della Venezia-Giulia e qui condividere l’amore per la musica e il grande Gabriele d’Annunzio”. Al termine della serata i volumi saranno disponibili all’acquisto.

