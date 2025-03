ProWein 2025: vini friulani e turismo protagonisti a Düsseldorf

La fiera ProWein di Düsseldorf, inaugurata domenica 16 marzo e in programma fino al 18 marzo, rappresenta un’occasione fondamentale per la promozione delle eccellenze vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, evidenziando il valore strategico della partecipazione regionale: un’opportunità unica per intercettare le nuove tendenze del mercato internazionale e sostenere la crescita delle aziende locali.

Stand “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”: vetrina di eccellenze

Quest’anno sono ben 39 le cantine del Friuli-Venezia Giulia che presentano i loro prodotti nello stand collettivo intitolato “Io Sono Friuli-Venezia Giulia“, frutto della sinergia fra Ersa e PromoTurismoFVG. In questo spazio privilegiato, produttori regionali, buyer internazionali e giornalisti specializzati si incontrano per esplorare la qualità e varietà dei vini friulani, rafforzando il posizionamento internazionale della regione.

Degustazioni guidate per valorizzare i vini friulani

All’interno dell’Enoteca regionale presente in fiera, i visitatori hanno la possibilità di partecipare a degustazioni di etichette selezionate guidate da sommelier professionisti. Un’esperienza sensoriale pensata per mettere in luce le caratteristiche peculiari delle produzioni friulane, che si distinguono per l’unicità dei microclimi e terroir della regione. Ad arricchire ulteriormente la proposta, l’Infopoint di PromoTurismoFVG guida i visitatori attraverso assaggi di specialità gastronomiche tipiche, creando un legame virtuoso tra enologia e turismo.

Eventi speciali: masterclass e networking tra operatori

Lunedì 17 marzo, la fiera ospiterà due eventi principali. La masterclass “I vini del Friuli-Venezia Giulia”, condotta dall’esperto Paolo Sivilotti, proporrà un approfondimento attraverso sei vini selezionati da una commissione Ersa. Un appuntamento imperdibile per scoprire il ricco panorama vinicolo regionale. A seguire, dalle ore 18, è previsto un evento conviviale con musica live e degustazioni di prodotti tipici, pensato per facilitare lo scambio informale e il networking tra operatori internazionali.

Un calendario fieristico intenso per promuovere il territorio

ProWein rappresenta il secondo grande evento internazionale del 2025 per il comparto vitivinicolo regionale, dopo la partecipazione a Wine Paris & Vinexpo Paris dello scorso febbraio. Il calendario fieristico regionale proseguirà con Vinitaly (6-9 aprile), a cui parteciperanno 90 aziende del Friuli-Venezia Giulia, incluse diverse realtà del biologico.

La programmazione e l’organizzazione degli eventi promozionali sono affidate a Ersa e PromoTurismoFVG, con il duplice obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole locali e valorizzare il territorio in chiave turistica, consolidando così l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come destinazione d’eccellenza enogastronomica.

