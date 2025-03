Serie A1 ginnastica ritmica: ASU Udinese primo posto a Forlì

Una prova senza errori ha regalato alle ginnaste dell’Associazione Sportiva Udinese la vittoria nella seconda prova della Regular Season di Serie A1. All’Unieuro Arena di Forlì, le giovani atlete hanno conquistato il gradino più alto del podio con uno splendido punteggio totale di 110.501 punti, confermando così le ambizioni per lo scudetto 2025.

Protagoniste assolute della pedana

Le ginnaste Tara Dragaš, protagonista al cerchio con un punteggio di 28.767 e al nastro con 28.000, Gaia Mancini alla palla (26.467) e Isabelle Tavano alle clavette (27.267) hanno portato a termine una gara impeccabile. Ottima anche la prestazione di Elena Perissinotto, in prestito alla Moderna Legnano, impegnata in Serie A2 ma con ambizioni da Serie A1.

“Un risultato che testimonia la nostra forza”

Visibilmente soddisfatto, il direttore generale dell’ASU, Nicola Di Benedetto, ha definito questa vittoria come una chiara prova della maturità delle ginnaste: «Questo risultato è l’ennesima, tangibile, testimonianza che conferma quanto queste ragazze stiano facendo un ottimo lavoro – ha commentato Di Benedetto –. Finalmente il valore della ginnastica proposta da Špela Dragaš è stato riconosciuto da tutti. Questo ci rende ancora più orgogliosi».

Vittoria tutta made in Udine

L’allenatrice Špela Dragaš ha sottolineato il valore simbolico di questa vittoria, orgogliosamente tutta “made in Udine”: «Siamo scese in pedana senza alcun prestito straniero e credo che questo sia un importante valore aggiunto. Le ragazze hanno dato il massimo, dimostrando maturità ed espressività. Questo risultato ci rende tutte orgogliose e conferma il valore del nostro lavoro quotidiano».

La coach ha poi voluto ringraziare le colleghe Noelia Fernandez, Valeria Pysmenna e la coreografa Laura Miotti per il supporto fondamentale nella preparazione della squadra.

Prossime sfide tra Serie A e nazionale

Dopo questo successo, le ginnaste dell’ASU sono già al lavoro per la prossima gara di Serie A1, che si terrà a Osimo il 12 e 13 aprile, ultimo appuntamento prima della decisiva Final Six di Torino del 17 e 18 maggio.

Nel frattempo, alcune atlete si preparano anche ad affrontare le sfide internazionali con la nazionale italiana. Isabelle Tavano volerà in Grecia per vestire per la prima volta la maglia azzurra, mentre la settimana successiva sarà il turno di Tara Dragaš, impegnata nel suo primo Grand Prix internazionale come unica rappresentante italiana.

La vittoria a Forlì rappresenta così non solo una conferma, ma anche un trampolino di lancio per le giovani farfalle bianconere, che ora sognano in grande per il finale di stagione.

