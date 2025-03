Udine rinnova il verde pubblico: sostituiti gli alberi non attecchiti

Il Comune di Udine ha avviato una nuova campagna di sostituzione degli alberi piantumati lo scorso anno che non sono riusciti ad attecchire. L’intervento rientra nelle prime piantumazioni primaverili, con l’obiettivo di garantire la crescita del patrimonio arboreo cittadino, migliorare la qualità dell’ambiente e rendere gli spazi pubblici più accoglienti per i cittadini.

Sostituzione in garanzia e monitoraggio del verde pubblico

“Curare il verde pubblico significa seguire la vita delle piante e il loro sviluppo”, spiega l’assessore al Verde Pubblico, Ivano Marchiol. “In un contesto urbano può succedere che alcuni alberi non attecchiscano, ed è per questo che interveniamo con manutenzione attenta e costante. Quando necessario, eliminiamo alberi secchi o malati e li sostituiamo tempestivamente, a differenza di quanto avveniva in passato”.

Il Comune sta provvedendo alla sostituzione in garanzia degli alberi non attecchiti, scegliendo diverse specie arboree tra cui roverelle, paulonie, mandorlo da fiore, falsi alberi di Giuda e carpini piramidali.

Interventi in diverse aree della città

La piantumazione ha interessato varie zone di Udine, con nuovi alberi inseriti nelle seguenti aree verdi:

Via Lemene : 5 alberi

: 5 alberi Via Latina, area verde Maria Luisa Astaldi : 2 alberi

: 2 alberi Via Joppi, area verde Umberto Saba : 1 albero

: 1 albero Via Giovanni di Moravia, area verde Patriarcato di Aquileia : 2 alberi

: 2 alberi Via Arnaldo Piutti, area verde Padri Aldo e Bramante Marchiol : 1 albero

: 1 albero Via Pirona – via Spezzotti, area verde Robin Hood : 4 alberi

: 4 alberi Via Duchi d’Aosta, area verde Lord Robert Baden-Powell : 1 albero

: 1 albero Giardino Morpurgo : 1 albero

: 1 albero Giardino Pascoli : 3 alberi

: 3 alberi Parco Desio : 5 alberi

: 5 alberi Parco della Rimembranza : 1 albero

: 1 albero Parco Moretti : 4 alberi

: 4 alberi Scuola dell’infanzia di d’Artegna : 3 alberi

: 3 alberi Scuola primaria Carducci di viale Tricesimo: 1 albero

Un impegno costante per una Udine più verde

L’intervento è parte di un progetto più ampio per la cura e lo sviluppo del verde pubblico. “Investire nel verde significa investire nel benessere dei cittadini, offrendo loro spazi più accoglienti e fruibili”, ha aggiunto l’assessore Marchiol.

Questa campagna di sostituzione degli alberi rappresenta solo il primo passo dell’anno, in attesa di nuove piantumazioni, che renderanno Udine sempre più verde e vivibile

