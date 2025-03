Maker Faire Trieste 2025 torna in primavera con grandi novità

TRIESTE – Tutto pronto per la dodicesima edizione della Maker Faire Trieste, che quest’anno si terrà nella centralissima Piazza Unità d’Italia sabato 10 e domenica 11 maggio. L’evento è stato presentato oggi alla presenza del vicesindaco Serena Tonel, del direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino Lorenzo Bandelli, e del direttore dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) Atish Dabholkar.

Obiettivo: stimolare curiosità e creatività

La manifestazione si propone di promuovere la divulgazione scientifica attraverso la creatività e l’innovazione tecnologica, come sottolineato dalla vicesindaco Tonel. «È fondamentale stimolare la curiosità dei cittadini e, in particolare, dei giovani, permettendo loro di avvicinarsi a nuovi percorsi professionali», ha spiegato Tonel, evidenziando la presenza a Trieste di prestigiosi enti di ricerca scientifica.

Quest’anno la scelta della data primaverile consente un maggiore coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, con eventi dedicati già dalla mattina di venerdì 9 maggio.

Science Picnic: fisica quantistica e musica rock

Tra le novità di quest’edizione c’è il Science Picnic, che prende il via venerdì mattina con uno spettacolo al Cinema Ariston intitolato “JDF – Risposte scientifiche alle domande delle canzoni”. Protagonista dello show sarà Gabriella Greison, nota divulgatrice scientifica che mescola con originalità la fisica quantistica e la musica rock. L’evento sarà gratuito, previa prenotazione, e offrirà agli studenti un’occasione unica per esplorare la scienza in modo originale e coinvolgente.

FantaMaker: cinema e serie TV incontrano la scienza

Altra grande novità è FantaMaker, realizzato in collaborazione con la Cappella Underground. Questa sezione della Maker Faire Trieste mira ad ampliare il pubblico, avvicinandolo ai temi scientifici attraverso eventi legati al mondo del cinema e delle serie televisive. FantaMaker si aprirà venerdì sera al Teatro Miela con uno spettacolo gratuito dedicato alla scienza di Star Wars, curato dal celebre divulgatore scientifico e astrofisico Luca Perri.

Inoltre, per la prima volta a Trieste, i redattori di SerialMinds, il più famoso portale italiano dedicato alle serie TV, proporranno la loro popolare FantaQuiz Night, quiz gratuito a squadre ispirato a film e serie tv legate alla cultura nerd. Non mancherà uno spin-off del Mercatino Intergalattico, spazio espositivo legato al Trieste Science+Fiction Festival, dedicato a creazioni artigianali locali a tema fantascientifico.

Divulgazione e coinvolgimento del territorio

Per Dabholkar, direttore ICTP, «Maker Faire rappresenta l’evento che più avvicina l’Istituto alla popolazione locale, permettendo di guardare al futuro con apertura e curiosità». Riportare la manifestazione a maggio facilita l’accessibilità anche alle scuole, rendendo la Maker Faire Trieste un momento centrale nel calendario della città e dell’intera regione.

Anche quest’anno, quindi, Trieste diventa un laboratorio a cielo aperto in cui scienza, cultura pop, e intrattenimento si fondono, stimolando il coinvolgimento attivo di tutta la comunità.

