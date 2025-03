Miglior amaro mondiale 2025: successo per l’Amaro del Carso

L’Amaro del Carso è stato incoronato miglior amaro al mondo per il 2025, conquistando la medaglia d’oro al prestigioso Berlin International Spirits Competition. Il prodotto, creato dalla rinomata azienda triestina di via delle Settefontane, ha ottenuto ben 95 punti, aggiudicandosi il titolo internazionale di Amaro dell’Anno 2025.

Il gusto unico che ha conquistato i giudici

La giuria internazionale, composta da esperti master distiller, sommelier, bartender e giornalisti specializzati, ha premiato l’amaro per il suo profilo gustativo distintivo che racconta efficacemente il territorio carsico. Protagonista assoluto della sua ricetta è il ginepro, abbinato in modo originale ad ingredienti come l’acqua di mare e la salicornia, che donano una peculiare freschezza marina e una persistenza gustativa unica.

Tradizione e innovazione

“L’intento era quello di creare un amaro capace di trasportare chi lo assaggia tra i sentieri profumati e mediterranei del Carso, lontano dalle mode agrumate e vicino alla tradizione delle erbe officinali”, ha spiegato Andriana Mesaric, fondatrice del marchio. Fondamentale è stato il metodo produttivo distintivo: il ginepro viene infatti macerato per 12 ore in alambicchi di rame, conferendo così all’Amaro del Carso il suo carattere unico e memorabile.

Un premio per tutto il territorio

La vittoria dell’Amaro del Carso rappresenta una grande soddisfazione per Trieste e per l’intero Friuli-Venezia Giulia, confermando ancora una volta il valore delle produzioni locali. Questo successo internazionale porta il Carso sul tetto del mondo, aprendo nuove opportunità per far conoscere a livello globale le ricchezze culturali ed enogastronomiche della regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook