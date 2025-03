Luna Park in centro: scoppia la polemica sui parcheggi

La drammatica carenza di spazi per il parcheggio nel centro di Udine torna sotto i riflettori, sollevando ancora polemiche e proteste da parte dei residenti e dei commercianti. L’associazione Amici di Mercatovecchio, già conosciuta per la raccolta firme contro la Ztl, denuncia con fermezza la situazione diventata ormai insostenibile a causa delle giostre installate in Piazza Primo Maggio per le festività pasquali.

Giostre sotto accusa: la protesta degli Amici di Mercatovecchio

Secondo Gianni Croatto, presidente dell’associazione e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, la manifestazione, originariamente pensata per il divertimento dei bambini, è diventata ormai eccessiva e difficilmente gestibile, sottraendo troppi posti auto e causando una paralisi del traffico. Croatto sollecita una riduzione drastica delle attrazioni e richiede che il numero sia concordato e ragionevole, per liberare posti auto e consentire una migliore fruizione del centro storico.

Richiesta urgente al Comune

L’associazione ha formalmente richiesto all’amministrazione comunale un incontro urgente, affinché vengano prese decisioni immediate e risolutive. L’obiettivo degli Amici di Mercatovecchio è chiaro: ripristinare una gestione oculata degli spazi pubblici, evitando ulteriori danni al commercio e alla vivibilità cittadina.

Impatto economico negativo per i commercianti

Gli esercenti locali lamentano perdite economiche significative, dovute proprio alla carenza cronica di parcheggi che scoraggia i potenziali clienti a frequentare il centro città. “Serve un intervento tempestivo e mirato – spiega Croatto – che permetta di trovare un equilibrio tra il divertimento dei più piccoli e le esigenze economiche dei commercianti che operano quotidianamente in centro.”

Prossimi passi e possibili soluzioni

L’associazione si dice pronta a collaborare con l’amministrazione per trovare soluzioni condivise, proponendo anche l’individuazione di spazi alternativi per il Luna Park che non sacrifichino posti auto vitali per il centro cittadino. L’auspicio è che il Comune accolga rapidamente la richiesta di incontro e intervenga prima che la situazione diventi insostenibile anche sotto il profilo della sicurezza e del traffico.

