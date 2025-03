Nei dieci incontri più recenti tra Inter e Udinese, i nerazzurri hanno vinto otto volte, spesso con due o più gol segnati. Le uniche eccezioni sono state il pareggio per 0-0 del 2021 e l’indimenticabile vittoria friulana per 3-1 nel settembre 2022, che portò i bianconeri momentaneamente in vetta alla classifica con 19 punti.

L’ultima impresa al Meazza risale invece al dicembre 2017: fu un 1-3 firmato da Lasagna, Widmer e De Paul, con Massimo Oddo in panchina.

Nella stagione in corso, l’Inter ha già battuto due volte l’Udinese: 2-3 in campionato e 2-0 in Coppa Italia, nonostante le molte seconde linee in campo. In quella partita, la squadra di Runjaic ha comunque creato diverse occasioni, mostrando un atteggiamento positivo.

Thauvin c’è, Iker Bravo possibile sorpresa

La buona notizia per Runjaic è il recupero di Florian Thauvin, dichiarato abile e arruolabile per la sfida di domenica. Anche se la decisione sull’impiego da titolare sarà presa solo all’ultimo, la sua presenza in panchina è praticamente certa.

Chi rischia invece di partire fuori è Sanchez, apparso sottotono contro l’Hellas Verona. In ascesa le quotazioni di Iker Bravo, che potrebbe guadagnare minuti importanti.

La squadra ha ripreso gli allenamenti martedì, ma sarà al completo da giovedì, con i rientri dei nazionali. Sotto il profilo tattico, si ipotizza un ritorno al 3-5-2, lo stesso modulo visto nella buona prestazione contro la Lazio.

Inter solida e in crescita: occhio ai rientri

Simone Inzaghi potrà contare su rientri importanti. Tornano disponibili Dimarco e Darmian, che prenderà il posto dell’infortunato Dumfries. In difesa si attende anche De Vrij, pronto a riprendere il suo posto al centro.

Resta in dubbio Lautaro Martinez, alle prese con un fastidio fisico, e Inzaghi potrebbe gestirlo in vista degli impegni ravvicinati.

L’Inter arriva al match da otto partite senza sconfitte. L’ultima risale al 16 febbraio contro la Juventus. I nerazzurri sono in piena corsa scudetto, con una condizione mentale e fisica eccellente.

Nulla è scontato: il Monza insegna

Nonostante la forza dell’Inter, l’Udinese può sperare. Nell’ultima partita casalinga, i nerazzurri hanno rischiato grosso contro il Monza, che era passato in vantaggio per 0-2, prima di subire la rimonta sul 3-2 finale.

Un campanello d’allarme per Inzaghi, che sa bene come anche una squadra solida (solo 27 gol subiti) possa andare in difficoltà se sottovaluta l’avversario.

I friulani dovranno giocare a viso aperto, cercando di colpire in transizione e sfruttando l’eventuale turnover milanese.

