Bini: “Undici bandi nel 2025 per sostenere la crescita delle imprese”

Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona tra le Regioni più attive in Italia nel disegnare il futuro della propria industria. L’Agenda Fvg Manifattura 2030 rappresenta un progetto strategico di lungo periodo che prevede investimenti iniziali pari a 107,5 milioni di euro, focalizzati su internazionalizzazione, innovazione e crescita delle PMI.

Il piano è il frutto di un confronto strutturato con tutte le associazioni di categoria, e punta a rafforzare la competitività del comparto manifatturiero regionale in un mondo segnato da mutamenti geopolitici profondi e continui.

Export e nuovi mercati: il cuore della strategia

L’obiettivo principale è quello di aiutare le imprese regionali ad affrontare le sfide dei mercati globali, in particolare apprendo nuove rotte per l’export. Come sottolineato dall’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, sarà cruciale la cooperazione tra istituzioni, anche oltre i confini regionali.

Strumenti come lo Sportello Sprint e Finest saranno centrali nel percorso di supporto alle aziende, così come l’alleanza strategica con Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del progetto Sistema NordEst per l’Internazionalizzazione.

Undici nuovi bandi nel 2025 per sostenere le imprese

La visione strategica si traduce in azioni concrete: undici nuovi bandi sono già programmati per il 2025, mirati a sostenere le imprese in percorsi di crescita dimensionale, innovazione e approccio ai mercati esteri.

Particolare attenzione sarà riservata alle Piccole e Medie Imprese (PMI), considerate il vero tessuto vivo del territorio friulano. La Regione si propone quindi di accompagnare le aziende in percorsi strutturati di internazionalizzazione, capaci di generare valore nel lungo periodo.

Focus su Legno e Arredo: in arrivo 1,4 milioni a maggio

Tra le misure più significative in arrivo c’è il bando dedicato al settore Legno e Arredo, che sarà attivo da maggio 2025. Con uno stanziamento di 1,4 milioni di euro, il bando finanzierà progetti di internazionalizzazione che includano:

Consulenza strategica personalizzata

Attività propedeutiche agli investimenti sui mercati target

sui mercati target Promozione internazionale del brand aziendale

Un’opportunità concreta per un comparto che rappresenta una eccellenza produttiva del Friuli-Venezia Giulia, fortemente orientato all’export.

Confindustria Udine e stakeholder uniti per la sfida globale

La presentazione dell’Agenda Fvg Manifattura 2030 è avvenuta a Udine, negli spazi di Torre Santa Maria, sede di Confindustria. L’evento, parte del roadshow “Internazionalizzazione e nuovi equilibri geopolitici”, ha visto la partecipazione di numerose imprese locali e stakeholder del territorio.

Tra gli interventi, anche quelli di Alessandro Minon, coordinatore del progetto Sistema NordEst e presidente di Finest, e Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine. Entrambi hanno evidenziato l’urgenza di risposte coordinate e strumenti efficaci per supportare le imprese in un contesto sempre più complesso.

Un progetto che guarda lontano, partendo dal territorio

Con l’Agenda Manifattura 2030, il Friuli-Venezia Giulia dimostra visione, concretezza e capacità di fare rete. La sfida è grande, ma gli strumenti ci sono: bandi, alleanze e risorse importanti al servizio di un settore strategico per l’intera economia regionale.

Il futuro dell’industria friulana passa da qui: dall’unione tra imprese, istituzioni e territori per vincere la sfida dei mercati globali.

