Ultimo weekend di marzo, quale tempo ci attende in Friuli-Venezia Giulia?

Le previsioni meteo di questo fine settimana in Friuli-Venezia Giulia annunciano un cambio di circolazione atmosferica che interesserà tutta la regione. Secondo l’ultimo comunicato, ci sarà un passaggio da correnti umide a correnti più secche da nord, con raffiche di vento in intensificazione. Ecco i dettagli.

Sabato 29 marzo tra nuvole e possibili precipitazioni

Sabato mattina si prevede cielo da nuvoloso a coperto, con piogge sparse e intermittenti. Le precipitazioni saranno più probabili nella prima metà della giornata e sulla fascia orientale; si tratterà di fenomeni deboli, localmente moderati su Alpi e Prealpi Giulie.

La quota neve si attesterà tra 1400 e 1600 metri, ragion per cui potranno verificarsi deboli nevicate sulle vette più alte. In giornata inizierà a soffiare un vento moderato da nord o nord-est in quota, con possibili raffiche nel pomeriggio anche su Carso e Trieste.

Temperature minime in pianura tra 10°C e 12°C , in costa tra 11°C e 13°C

Temperature massime in pianura tra 15°C e 17°C, in costa tra 13°C e 15°C

Domenica 30 marzo, schiarite e venti da nord

Dopo una notte in cui persisterà un cielo da nuvoloso a variabile, la giornata di domenica porterà decise schiarite su tutta la regione. Nella prima metà della giornata il vento da nord in quota rimarrà moderato, favorendo un generale miglioramento del tempo.

Temperature minime in pianura tra 8°C e 11°C , in costa tra 11°C e 13°C

Temperature massime in pianura tra 19°C e 21°C, in costa tra 16°C e 19°C

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Per lunedì e i giorni successivi si prevede cielo in prevalenza sereno o localmente poco nuvoloso sulla fascia orientale e sulla zona montana. I venti da nord si faranno sostenuti in quota e moderati in pianura e sulla costa, con possibili raffiche forti. Nella notte e fino al primo mattino non si escludono brevi rovesci o temporali sulla costa.

Temperature minime in pianura tra 6°C e 9°C , in costa tra 9°C e 11°C

Temperature massime in pianura tra 17°C e 20°C, in costa tra 16°C e 19°C



