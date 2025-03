Con NextGen GO!2025 il calcio giovanile unisce Italia e Slovenia

Nell’ambito delle celebrazioni di Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Comitato regionale FIGC-LND, dà vita a un prestigioso torneo giovanile chiamato NextGen GO!2025. L’iniziativa punta a sottolineare l’importanza dello sport come veicolo di unione, scambio culturale e inclusione sociale, in perfetta sintonia con lo spirito transfrontaliero del territorio.

Una location d’eccellenza

Il fulcro della manifestazione sul versante isontino sarà lo storico stadio “Gino Colaussi” di Gradisca d’Isonzo, grazie alla collaborazione attiva della società Itala San Marco-Ism Gradisca. In contemporanea, gli impianti sportivi della vicina Slovenia accoglieranno alcune fasi del torneo, a testimonianza della forte sinergia tra le due realtà.

Sessione primaverile: Spring Edition U15 – La Gioventù del Calcio Europeo

La prima sessione di NextGen GO!2025, denominata Spring Edition U15 – La Gioventù del Calcio Europeo, si terrà il 15, 16, 22 e 23 aprile. Protagoniste saranno otto squadre Under 15, equamente divise tra Italia e Slovenia. A rendere ancora più significativo l’evento, ci sarà una partita femminile tra le selezioni regionali U15 del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia, fissata come anticipo della finale maschile del 23 aprile.

Sessione estiva: Summer Edition Unity Cup – Giovani Talenti in Campo

La manifestazione proseguirà con la sessione estiva, la Summer Edition Unity Cup – Giovani Talenti in Campo, in programma il 6, 7 e 10 settembre. In questa fase, l’attenzione si concentrerà su otto squadre Under 14 maschili e otto squadre Under 15 femminili, anch’esse provenienti da Italia e Slovenia. L’obiettivo è valorizzare i giovani talenti e promuovere i valori dell’inclusione e della collaborazione transfrontaliera.

Il sostegno della Regione

A conferma della rilevanza dell’appuntamento, l’Esecutivo ha stanziato 80mila euro per sostenere la manifestazione. Come spiegato dal vicegovernatore con delega a Cultura e sport, Mario Anzil, l’obiettivo è promuovere la vocazione transfrontaliera della Regione, facendo leva sullo sport come linguaggio universale capace di avvicinare popoli e culture.

