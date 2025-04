Controlli stradali FVG: oltre 200 multe e due denunce nel fine settimana

Una donna di origine kazaka è stata fermata dalla Polizia Stradale lungo il Raccordo Autostradale 13, all’altezza della galleria “Carso”, nei pressi di Trieste. Il suo comportamento alla guida, incerto e pericoloso, ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di sottoporla a un controllo. L’uso improprio del cellulare mentre era al volante ha fornito il pretesto per l’alt.

Una patente russa falsa sotto il microscopio

Durante la verifica dei documenti, la donna ha esibito una patente di guida russa. Tuttavia, grazie all’uso di un microscopio elettronico, gli agenti hanno rilevato differenze evidenti rispetto ai documenti autentici. Il sospetto è diventato certezza: si trattava di un falso ben realizzato, ma insufficiente a ingannare gli occhi esperti della Polizia.

Denuncia penale e sanzione salatissima

Una volta accertata la falsità del documento, è scattata la denuncia per uso di atto falso e il sequestro immediato della patente. Non solo: essendo la donna di fatto priva di un titolo di guida valido, le è stata contestata la guida senza patente, reato che prevede una sanzione amministrativa fino a 9.000 euro. Il veicolo, con targa slovena, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Controlli a tappeto nel weekend: 544 persone fermate

Il caso della patente falsa è emerso durante un fine settimana di intensa attività della Polizia Stradale del Friuli-Venezia Giulia, che ha impiegato ben 68 pattuglie su oltre 500 km di arterie autostradali. Da Ugovizza lungo l’A23 fino a Portogruaro sull’A4, passando per Trieste Lisert e Villesse, i controlli hanno portato a 544 persone e 358 veicoli controllati.

Due denunce, 200 infrazioni e 307 punti decurtati

Il bilancio parla chiaro: due persone denunciate, tra cui la conducente con patente falsa, 200 violazioni contestate, di cui:

11 per eccesso di velocità

4 per guida in stato di ebbrezza

11 per mancata revisione

10 per mancato uso delle cinture

6 per uso scorretto del telefono

Sono state inoltre ritirate 17 patenti e 4 carte di circolazione, due i fermi amministrativi e un veicolo sequestrato. In totale, ben 307 punti patente sono stati decurtati nel corso del weekend.

Focus sull’autotrasporto: raffica di violazioni

Particolare attenzione è stata riservata anche al settore dell’autotrasporto. Le violazioni rilevate sono state numerose:

20 per sovraccarico

3 per trasporto non conforme di merci pericolose

37 per mancato rispetto dei tempi di guida e riposo

10 per trasporti eccezionali non autorizzati

6 per violazioni della normativa internazionale

La Polizia Stradale di Palmanova ha anche eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno su disposizione della Procura di Trieste.

