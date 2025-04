Omaggio al Vate: il 3 aprile a Gorizia si commemora Gabriele d’Annunzio

GORIZIA – Si terrà nel pomeriggio di giovedì 3 aprile “Omaggio al Vate“, evento in onore di Gabriele d’Annunzio, con la partecipazione di eminenti figure del panorama culturale dannunziano e patriottico. Organizzato dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici fondato dal giornalista e saggista storico Cristiano Vignali e dal saggista e critico d’arte Roberto d’Amato, col patrocinio dell’Associazione “Corrado Documentazione”, dell’ “Ordine Nobiliare dell’Impero Romano d’Occidente”, e con la collaborazione del gruppo “Quis Contra Nos”.

L’evento dannunziano goriziano del 3 aprile 2025, che segue di una quindicina di giorni la riuscita Giornata Dannunziana svoltasi all’Istituto di Musica Antonio Vivaldi di Monfalcone, prevede il seguente programma: ore 17.30 rito in onore del Genio del Vate d’Italia e degli spiriti dei Legionari Fiumani presso il monumento di Gabriele d’Annunzio sulla Salita del Castello; seguirà un’ora più tardi la posa di un mazzo di fiori presso il monumento in onore dei Martiri delle Foibe presso il Parco della Rimembranza.

Alle 20.00 invece si terrà il Convegno con la presentazione dell’Antologia Gabriele d’Annunzio Vate d’Italia presso il Bar Ali. Parteciperanno: Roberto d’Amato (saggista e critico d’arte), Laura Fiorentini (scrittrice e studiosa dannunziana),Giorgio Frassetto (studioso Impresa di Fiume), Massi Boscarol (influencer e studioso), Ruggero Morghen (studioso dannunziano e scrittore). Modera il giornalista e saggista storico Cristiano Vignali.

In tal senso le dichiarazioni di Vignali: “stiamo portando avanti, tramite la figura del Vate d’Italia Gabriele d’Annunzio, ultimo dei padri della Patria che ha forgiato nella cultura di massa il DNA degli Italiani e primo influencer ante litteram d’Europa, la promozione della cultura nazionale italiana al fine di tutelare la nostra identità dalle tendenze globaliste omologanti e per creare un movimento culturale d’opinione sovranista e patriottico che influenzi l’opinione pubblica italiana. A tal proposito, non a caso, il Centro Studi Dannunziani e Patriottici ha organizzato questo omaggio al Vate proprio a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025”.

Gli fa eco Roberto d’Amato che precisa: “Il 3 aprile 2025 per onorare uno dei fondamentali padri della Patria, il mitico e poliedrico Gabriele d’Annunzio, alcuni Ambasciatori del Centro Studi Dannunziani e Patriottici, patrioti, appassionati e semplici curiosi, saranno riuniti a commemorare i caduti volontari goriziani della Prima Guerra Mondiale e i Martiri delle Foibe. Giusta una riappacificazione nel XXI secolo, ma è necessario che siano riconosciuti gli errori fatti da ambo le parti per scacciare i fantasmi degli odi etnici ed ideologici.”

Per info: 3888931953 – 3331438204

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook