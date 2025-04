DesTEENAzione Friuli: progetto da 3,3 milioni per adolescenti e famiglie

3,3 milioni di euro per costruire un futuro più inclusivo e partecipato: è questo il valore del progetto DesTEENAzione, recentemente assegnato all’Ambito del Friuli Centrale. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il programma si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 21 anni e alle loro famiglie, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione, formazione e supporto. L’iniziativa durerà tre anni e coinvolgerà dieci comuni, con particolare attenzione a Udine.

Le “case degli adolescenti”: un nuovo modello di sostegno

Cuore del progetto saranno le “case degli adolescenti”, strutture aperte dal lunedì al sabato, che fungeranno da poli educativi e sociali. All’interno, i giovani troveranno laboratori artistici, sportivi e tecnologici, supportati da un’équipe di educatori, psicologi e assistenti sociali.

Questi spazi rappresenteranno un punto di riferimento stabile per contrastare il disagio giovanile, favorendo relazioni positive e percorsi di crescita personale e professionale.

Un aiuto anche per i genitori

Non solo adolescenti: il progetto prevede anche un coinvolgimento diretto delle famiglie. I genitori potranno partecipare ad attività di ascolto e formazione con professionisti del settore, ricevendo supporto nelle situazioni critiche e strumenti per migliorare le proprie competenze educative.

Questo aspetto rende DesTEENAzione un progetto familiare a tutto tondo, capace di intervenire su più livelli del benessere sociale.

Focus sui neomaggiorenni in uscita da percorsi di tutela

Un’attenzione particolare sarà riservata ai careleavers, ovvero quei giovani che, appena maggiorenni, escono da percorsi protetti. Per loro, il progetto prevede azioni mirate a favorire l’inclusione sociale e l’ingresso nel mondo del lavoro, accompagnandoli nella fase più delicata della transizione verso l’autonomia.

Udine: un centro multifunzionale all’ex Casa del Comandante

Il fulcro del progetto a Udine sarà uno spazio di oltre 200 metri quadri, ricavato all’interno dell’ex Casa del Comandante della Caserma Osoppo. L’edificio ospiterà ambienti per attività di gruppo, spazi individuali per colloqui, aree per eventi e laboratori creativi.

Nei restanti nove comuni dell’Ambito del Friuli Centrale, invece, le attività si svolgeranno in maniera itinerante, sfruttando i luoghi di aggregazione già esistenti sul territorio.

Le parole del sindaco De Toni: “Investiamo nel futuro”

Soddisfatto il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che ha commentato così l’adesione al progetto:

“Creare spazi dedicati agli adolescenti significa investire nel futuro, offrendo loro opportunità di crescita, formazione e supporto in un’età delicata”.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il Ministero e la Regione FVG, dichiarando l’impegno dell’amministrazione nel realizzare un servizio di qualità, in linea con le esigenze della comunità.

