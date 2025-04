Friuli-Venezia Giulia sugli sci, stagione invernale da record

La stagione invernale appena conclusa ha segnato un traguardo storico per le montagne del Friuli-Venezia Giulia, superando per la prima volta i 900mila ingressi sulle piste e raggiungendo 9,8 milioni di passaggi. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come questi risultati confermino l’efficacia del modello turistico montano regionale, frutto di investimenti strategici, promozione integrata e una visione che vede lo sviluppo delle aree alpine come volano per l’intero territorio.

Crescita in ogni indicatore

Rispetto alla scorsa stagione, si registra un +12% di biglietti venduti e un +11,3% di incassi complessivi. I primi ingressi sulle piste evidenziano un aumento del +10,7%, mentre i passaggi crescono del +11,1%. A ciò si aggiunge un +6,7% di presenze turistiche tra dicembre 2024 e marzo 2025, con picchi particolarmente alti nel Tarvisiano-Sella Nevea (+11,4%), in Carnia (+4,5%) e a Piancavallo (+5,3%).

Il commento di Fedriga

Secondo il governatore Massimiliano Fedriga, questi dati vanno letti come il risultato di una strategia vincente: “È la testimonianza che il Friuli-Venezia Giulia sta puntando con successo su un’offerta montana di qualità, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e generare un impatto economico positivo su tutto il territorio regionale”.

Bini e gli effetti sulla ricettività

Sullo stesso tema è intervenuto anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, sottolineando come il successo delle piste da sci si sia riflesso sul fronte della ricettività e dell’occupazione alberghiera: “Mezzo milione di presenze turistiche in montagna tra dicembre e marzo testimonia la bontà degli investimenti strategici e di una gestione oculata degli impianti di risalita da parte di PromoTurismoFVG. La nostra regione diventa sempre più attrattiva per famiglie, giovani e appassionati di sport invernali”.

I numeri dei poli sciistici

Oltre 908mila primi ingressi (al 5 aprile 2025) confermano una crescita diffusa in tutti i poli sciistici:

Piancavallo +15,3%

Tarvisio +13,6%

Ravascletto/Zoncolan +7,4%

Forni di Sopra/Sauris +11,2%

Sella Nevea +7,4%

Sappada/Forni Avoltri +6,2%

Sul fronte dei passaggi, il totale supera i 9,8 milioni (+11,1%), con Forni di Sopra/Sauris in testa (+16,2%), seguita da Piancavallo (+13,5%), Tarvisio (+11,8%), Sella Nevea (+9,5%), Sappada/Forni Avoltri (+8,9%) e Ravascletto/Zoncolan (+8,6%).

Tipologie di skipass e canali di vendita

Con 548.947 skipass venduti (+12%), le formule più scelte sono state il giornaliero junior (84.123 venduti, +11%), il 3 ore adulto (52.348) e il giornaliero adulto (39.746). Particolarmente apprezzata la tariffa under 20 da 10 euro, che ha favorito l’avvicinamento dei giovani allo sci. In forte crescita anche i canali di vendita alternativi: +32% casse automatiche, +39% cassa di Amaro, +69% sci notturno a Tarvisio, +18% web.

Le webcam e l’interesse online

Un altro indicatore del crescente richiamo turistico sono le 4.395.826 visualizzazioni delle webcam, con Tarvisio in testa (1.496.259), seguita da Sella Nevea (683.839) e Piancavallo (847.755).

Grandi eventi e prospettive future

Ben 18 eventi di rilevanza nazionale e internazionale hanno arricchito la stagione sciistica. Spiccano i Campionati del mondo juniores di sci alpinismo a Tarvisio, che hanno coinvolto oltre 382 atleti, generando un considerevole ritorno economico, pari a circa 800mila euro.

Montagne da vivere anche in estate

Guardando alla destagionalizzazione, molti impianti resteranno aperti durante i mesi estivi, come la Seggiovia Miravalle-Olbe a Sappada, la Seggiovia Tremol 1 e il bob su rotaia a Piancavallo, la Funifor Ravascletto-Zoncolan e la telecabina del Lussari a Tarvisio. Un’offerta che, secondo l’assessore Sergio Emidio Bini, mira a promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione da vivere tutto l’anno, consolidando ulteriormente la crescita turistica di queste aree.

