Napoleonica, si lussa una spalla arrampicando: salvato dopo ore di apprensione

Momenti concitati oggi sulla Napoleonica, nota parete rocciosa alle porte di Trieste, quando un arrampicatore di 36 anni residente in città si è procurato una dolorosa lussazione alla spalla mentre scalava in cordata. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, precisamente nel settore noto come Parallele, molto frequentato dagli appassionati di arrampicata.

L’infortunio e la richiesta di soccorso

L’uomo, impegnato come primo di cordata, è stato improvvisamente vittima dell’infortunio, non riuscendo più a proseguire né tantomeno a rientrare autonomamente al punto di partenza. Visto il forte dolore e l’impossibilità di muoversi, il compagno di cordata ha prontamente allertato il Soccorso Alpino, facendo scattare un intervento delicato e complesso.

Operazioni difficili per il Soccorso Alpino

Sul posto sono intervenuti rapidamente una decina di soccorritori, tra cui due infermieri specializzati e tre speleologi del Soccorso Alpino che si trovavano nelle vicinanze per un’esercitazione. Anche una squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il luogo dell’incidente. La posizione dell’uomo, difficile da raggiungere e situata lungo un ripido sentiero, ha complicato notevolmente le operazioni.

Recupero difficoltoso e intervento decisivo dell’elisoccorso

I soccorritori, dopo aver stabilizzato il ferito e posizionatolo su una barella, hanno inizialmente valutato la possibilità di calarlo sulla sottostante strada del Friuli. Questa soluzione si è però rivelata impraticabile per la presenza di alberi e di una struttura paramassi antifrana che rendevano estremamente difficoltosa la manovra.

La situazione è rimasta bloccata per alcuni minuti fino a quando non si è liberato l’elisoccorso, precedentemente impegnato in un’altra missione. L’arrivo del velivolo è stato decisivo: il ferito è stato rapidamente recuperato mediante verricello e immediatamente trasportato all’ospedale di Cattinara dal personale sanitario del 118.

Condizioni del ferito e bilancio finale

Fortunatamente, nonostante il forte dolore patito dall’uomo, l’intervento tempestivo e professionale dei soccorritori ha evitato complicazioni più gravi. Attualmente il 36enne è in cura presso l’ospedale triestino, dove gli sono state prestate le cure necessarie per ridurre la lussazione.

Questo episodio richiama ancora una volta l’importanza della prudenza e della preparazione durante le attività in montagna, ma anche la fondamentale presenza sul territorio di un soccorso alpino altamente specializzato, in grado di affrontare situazioni di emergenza con tempestività e competenza.

