Conto alla rovescia per il Giro d’Italia, summit operativo a Udine

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’atteso passaggio del Giro d’Italia in Friuli-Venezia Giulia. Sabato 24 maggio, la regione ospiterà la tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia, e ieri si è svolta una riunione operativa presso la Prefettura di Udine per affrontare questioni cruciali legate alla viabilità e alla sicurezza.

Focus su tratti provinciali e punti sensibili

L’incontro, presieduto dal Prefetto Domenico Lione insieme al presidente del comitato di tappa Paolo Urbani, ha coinvolto le forze dell’ordine, la protezione civile e vari rappresentanti istituzionali e delle infrastrutture, da Fvg Strade ad Anas Fvg, da Arriva Udine a Promoturismo Fvg, oltre ai sindaci interessati dal passaggio. Analizzati i tratti provinciali della corsa che interesseranno località come Rivignano Teor, Talmassons, Gonars, Palmanova, Percoto, Manzano e Corno di Rosazzo.

Una tappa di 189 chilometri da gestire con attenzione

La tappa coprirà in tutto 189 chilometri, partendo da Treviso per attraversare la Bassa Friulana, toccando Cormons e il Collio fino al doppio circuito tra Nova Gorica e Gorizia. Nonostante si presenti come una tappa sostanzialmente tranquilla, i dettagli operativi richiedono massima attenzione, in particolare per la viabilità ordinaria.

Le criticità sotto controllo

Il presidente Urbani ha sottolineato alcuni punti delicati: “La zona viene sostanzialmente divisa in due dal passaggio della corsa, richiedendo un monitoraggio accurato non solo della gara ma soprattutto delle interferenze con la viabilità ordinaria. Tra le criticità principali il ponte del Tagliamento a Varmo, dove sarà necessario interrompere il traffico ferroviario fino all’ingresso di Rivignano, e il tratto stradale che da Palmanova porta a Grado, nonché l’intersezione a Quattroventi di Corno di Rosazzo, punto di incrocio tra il Giro d’Italia e il Giro-E”.

Prefetto Lione: “Sarà una festa dello sport”

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha espresso soddisfazione per il lavoro fin qui svolto: “Abbiamo posto le basi organizzative per una pianificazione dettagliata della giornata, garantendo sicurezza e minimizzando il disagio per la popolazione locale. La priorità sarà presidiare tutte le intersezioni, deviare il traffico e organizzare la chiusura delle strade per permettere a tutti di vivere l’evento come una vera e propria festa dello sport“.

