Da selva abbandonata a gioiello verde, la rinascita del Parco Viatori a Gorizia

GORIZIA – Si è svolta ieri 8 aprile la cerimonia di riapertura del Parco e Giardino Viatori di Gorizia, un luogo di grande fascino che torna ad accogliere visitatori dopo un’attenta opera di valorizzazione e di messa in sicurezza. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, che ha sottolineato il ruolo strategico di questo polmone verde e l’importanza di favorirne l’accessibilità. Grazie a nuovi interventi, i percorsi pedonali sono stati migliorati e l’area risulta oggi più curata e fruibile.

Il ruolo cruciale della Fondazione Carigo

Durante la cerimonia, l’assessore ha rivolto un plauso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (Carigo), che dieci anni fa ereditò l’area impegnandosi in un importante lavoro di recupero e manutenzione. Ciò che un tempo era quasi una “selva abbandonata” è stato trasformato in un parco accessibile e ricco di fascino. La Fondazione si è rivelata un punto di riferimento anche per quanto riguarda la promozione culturale: lo dimostra l’apertura al pubblico della sala che ospita La Presa di Cristo di Caravaggio, capolavoro di inestimabile valore reso fruibile grazie a un impegno costante a favore della comunità.

Nuovo parcheggio e maggiore fruibilità

A margine della cerimonia, l’assessore regionale ha annunciato la realizzazione di un nuovo parcheggio su un’area di proprietà regionale, un tempo utilizzata dal Corpo forestale. Sarà un’opera pensata per facilitare l’accesso al Giardino Viatori e all’intero comprensorio, con vantaggi anche per chi frequenta il Parco delle Rose. Il progetto, già in fase avanzata, si propone di risolvere la carenza di posti auto nella zona, rendendo più agevole la visita al parco.

Attenzione alla sostenibilità e ai servizi innovativi

Il nuovo parcheggio verrà realizzato secondo criteri innovativi, includendo tra l’altro postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Questa scelta risponde a un’esigenza crescente di sostenibilità, offrendo al contempo un servizio aggiuntivo sia per i residenti sia per i turisti. L’obiettivo è completare i lavori entro la fine dell’anno, così da consegnare la nuova struttura prima della conclusione degli eventi di GO!2025.

Collaborazione tra pubblico e privato

La sinergia tra le istituzioni regionali e la Fondazione Carigo testimonia quanto sia importante investire in progetti culturali e ambientali per la collettività. Questo intervento infrastrutturale, unitamente all’offerta culturale rappresentata dal Parco e Giardino Viatori e dall’esposizione del celebre dipinto di Caravaggio, conferma il valore di una collaborazione pubblico-privata a beneficio del territorio di Gorizia e di tutto il Friuli-Venezia Giulia.

