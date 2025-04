Green Food Week 2025: Pordenone sceglie la sostenibilità a tavola

Ridurre l’impatto ambientale dell’alimentazione è oggi una delle sfide più urgenti. Il Comune di Pordenone ha deciso di raccogliere questa sfida aderendo anche nel 2025 alla Green Food Week, promossa dall’associazione Foodinsider, in programma dal 7 all’11 aprile. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti locali sull’importanza di un’alimentazione più sostenibile, sia per la salute umana sia per la salute del pianeta.

L’impatto del cibo sul clima

Come riportano numerosi studi scientifici, il sistema alimentare globale è responsabile di oltre il 25% delle emissioni di gas serra. Una percentuale significativa, che può essere ridotta cambiando abitudini a tavola. Ed è proprio questo lo spirito della Green Food Week, che punta a introdurre menù più attenti all’ambiente nelle mense scolastiche, universitarie, ospedaliere e aziendali.

Tra gli obiettivi principali vi è la valorizzazione della dieta mediterranea, l’incentivo al consumo di prodotti locali e di stagione, l’uso di cibi biologici e la riscoperta dei legumi come alimento base. Tutti elementi che concorrono a ridurre le emissioni, migliorare la qualità del cibo e promuovere una cultura del rispetto ambientale.

Il progetto nelle scuole di Pordenone

Pordenone si conferma città attenta alla sostenibilità e al benessere delle nuove generazioni. Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha coinvolto oltre 500.000 pasti in tutta Italia, anche quest’anno il Comune propone iniziative concrete.

Mercoledì 9 aprile, nelle scuole primarie del territorio verrà servito un menù “green”, basato su alimenti a basso impatto ambientale. Tra le proposte culinarie: un orzotto ai piselli e un tortino di cannellini, due piatti semplici ma ricchi di valore nutrizionale, preparati con ingredienti locali e biologici.

Ridurre gli sprechi, aumentare la consapevolezza

Oltre alla scelta di cibi sostenibili, un altro obiettivo chiave dell’edizione 2025 è la lotta agli sprechi alimentari, responsabili dell’8% delle emissioni globali di CO2. Educare i bambini e le famiglie a non sprecare il cibo significa anche contribuire alla costruzione di un futuro più equo e verde.

Educare attraverso il cibo

Partecipare alla Green Food Week non è solo una questione ambientale, ma anche educativa. Le scuole, infatti, diventano il luogo ideale per trasmettere ai più piccoli i valori della sostenibilità, della salute e della cittadinanza attiva. Il cibo diventa così strumento di apprendimento e cambiamento, un piccolo gesto quotidiano capace di avere grandi ripercussioni sul futuro.

