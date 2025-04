Salone del Mobile 2025, l’eccellenza del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Milano

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista nel panorama internazionale del design e dell’arredo con la partecipazione di 36 aziende regionali al Salone del Mobile di Milano, uno degli eventi più prestigiosi del settore, dall’8 al 13 aprile. La delegazione del territorio, compatta e di alto livello, dimostra coesione e visione strategica, elementi fondamentali per affrontare le sfide attuali del mercato globale.

Durante la visita ufficiale agli stand, l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha riscontrato un clima di fiducia e soddisfazione tra gli imprenditori locali, nonostante un contesto economico globale segnato da incertezza e tensioni commerciali.

Qualità e resilienza come risposte alle sfide internazionali

Gli operatori regionali, forti della qualità delle maestranze e delle produzioni, si mostrano ottimisti. Anche di fronte ai dazi imposti dagli Stati Uniti, le aziende del Friuli-Venezia Giulia stanno elaborando strategie di mitigazione del rischio, promuovendo una maggiore condivisione delle responsabilità lungo la filiera produttiva tra produttori, importatori e mercati finali.

Secondo quanto emerso durante i colloqui tra imprese e associazioni di categoria, le ripercussioni reali dei dazi appaiono meno gravi rispetto a quanto paventato dai mercati finanziari.

“Agenda FVG Manifattura 2030”: un piano per il futuro del comparto

A sostenere il sistema produttivo regionale, la Regione ha varato il piano “Agenda FVG Manifattura 2030”, primo in Italia nel suo genere. Il piano delinea le politiche industriali per i prossimi anni con focus su:

Internazionalizzazione

Rafforzamento dimensionale delle imprese

Espansione verso nuovi mercati strategici

A oggi, sono stati attivati oltre 100 milioni di euro in contributi per il settore produttivo e, per il 2025, sono previste undici misure di sostegno, di cui più della metà già operative.

Nuovi orizzonti commerciali, si punta su Stati Uniti, Medio Oriente e Asia

Per ridurre la dipendenza dall’economia tedesca, l’Amministrazione regionale punta a reindirizzare le esportazioni verso aree a più alto tasso di crescita come Stati Uniti, Medio Oriente e Asia.

In tale direzione verranno attivati veri e propri centri di export, delle “antenne” strategiche nei mercati target, con il comparto Legno e Arredo che fungerà da test-pilota grazie alla sua esperienza e alla forza del cluster dedicato.

“Export Legno Arredo 2025”: 1,4 milioni di euro per l’internazionalizzazione

Per rafforzare ulteriormente il comparto, la Regione ha lanciato il bando “Export Legno Arredo 2025”, dotato di 1,4 milioni di euro per sostenere consulenze strategiche, attività propedeutiche agli investimenti esteri e promozione sui mercati internazionali.

Un intervento mirato che rappresenta l’avvio di una strategia di lungo periodo per l’internazionalizzazione del settore legno-arredo, vera eccellenza produttiva del Friuli-Venezia Giulia.

