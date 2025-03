FVG, il bando da 1,4 milioni che spinge il legno-arredo sui mercati globali

Il settore del legno-arredo in Friuli-Venezia Giulia è pronto a fare un nuovo salto di qualità grazie a un bando da 1,4 milioni di euro dedicato all’internazionalizzazione. L’obiettivo: sostenere le imprese regionali nell’esplorare mercati ad alto tasso di crescita, in particolare quelli extraeuropei, e consolidare la posizione di un comparto che già oggi contribuisce per 2 miliardi di euro all’anno alle esportazioni regionali.

Il bando “export legno arredo 2025”

Il nuovo bando, in uscita entro maggio, offrirà finanziamenti fino al 60% dei costi per progetti volti a favorire la presenza internazionale delle aziende del legno-arredo. Tra le spese ammissibili rientrano:

Consulenze strategiche per l’ internazionalizzazione

per l’ Promozione sui mercati target

sui mercati target Certificazioni di prodotto per l’estero

per l’estero Partecipazione a eventi B2B e fiere specializzate, in particolare su mercati extra Ue

e fiere specializzate, in particolare su Possibilità di contratti di rete per incentivare collaborazioni e sinergie commerciali

Focus sui nuovi mercati

Come ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il Friuli-Venezia Giulia punta ad allargare i propri orizzonti per ridurre la dipendenza dai mercati europei e in particolare da quello tedesco. Gli Stati Uniti, il Medio Oriente e l’Asia rappresentano alcuni dei nuovi obiettivi strategici, dove sorgeranno vere e proprie “Antenne per l’export” in grado di offrire supporto operativo e di marketing alle imprese interessate ad aprirsi a mercati emergenti.

Agenda FVG Manifattura 2030

Il bando rientra nel più ampio piano industriale “Agenda Fvg Manifattura 2030”, che dispone di 107,5 milioni di euro già stanziati per il 2025 e prevede l’uscita di 11 nuovi bandi a sostegno delle imprese manifatturiere regionali. L’obiettivo è guidare anziché subire i mutamenti economici e geopolitici, facendo leva sull’innovazione e sulla specializzazione della filiera locale.

Il ruolo del cluster e nuovi investimenti

Tra i protagonisti di questo percorso spicca il Cluster legno arredo casa Fvg, guidato dal presidente Edi Snaidero, che collabora attivamente con la Regione per promuovere la crescita del comparto. Oltre al bando sull’internazionalizzazione, sono già stati investiti:

6,2 milioni di euro in bandi specifici per la filiera bosco-legno

in bandi specifici per la filiera bosco-legno 6,5 milioni di euro affidati al Cosef per la realizzazione della Advanced Design Factory a Manzano, un centro di prototipazione avanzata per l’industria del mobile

affidati al per la realizzazione della a Manzano, un centro di prototipazione avanzata per l’industria del mobile 20 milioni di euro per l’export negli ultimi sei anni, a cui si aggiunge il nuovo stanziamento di 1,4 milioni di euro

Con questi strumenti, il Friuli-Venezia Giulia si candida a diventare un hub di riferimento per l’innovazione e la competitività sui mercati internazionali del legno-arredo, rafforzando il sistema produttivo locale e consolidando la propria leadership nel panorama italiano e globale.

