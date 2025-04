Confcommercio FVG sigla l’accordo della ripartenza con Intesa Sanpaolo

Confcommercio FVG e Intesa Sanpaolo hanno annunciato un accordo strategico da 100 milioni di euro destinato a rafforzare le imprese del commercio, turismo e servizi della regione. La firma, avvenuta a Trieste il 9 aprile 2025, consolida una partnership già esistente a livello nazionale, che mira a fornire risposte concrete alle esigenze del territorio.

Azzerate le commissioni sui micropagamenti POS

Uno degli interventi più attesi riguarda l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti effettuati tramite POS, una misura che risponde alle richieste di molti esercenti. Ridurre i costi fissi per ogni transazione consente infatti maggiore margine operativo, in particolare per le attività con volumi di incasso ridotti o elevata frequenza di piccoli pagamenti.

Innovazione digitale e strumenti evoluti per i pagamenti

Il pacchetto dell’accordo prevede strumenti di pagamento multicanale e innovativi, come gli SmartPOS, capaci di offrire anche funzionalità aggiuntive come la gestione delle mance. Un’evoluzione che porta più flessibilità e servizi integrati alle imprese, contribuendo a migliorare l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa.

Accesso al credito più semplice e sostenibile

Grazie alla digitalizzazione dei processi bancari, le imprese potranno accedere al credito in modo più rapido e snello, anche per investimenti in digitalizzazione, energie rinnovabili e modelli di business sostenibili. Un’attenzione particolare è riservata alle nuove imprese e all’imprenditoria femminile, con strumenti pensati per favorire l’avvio e la crescita.

Formazione continua per imprenditori e PMI

Confcommercio FVG affiancherà le imprese attraverso incontri tematici, workshop e attività formative. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle nuove opportunità finanziarie e accompagnare le aziende in un percorso di crescita sostenibile. Gli interventi verranno divulgati anche attraverso campagne informative mirate rivolte agli associati.

Le voci dei protagonisti

“Sottoscriviamo con convinzione questo accordo – ha dichiarato Gianluca Madriz, presidente di Confcommercio FVG – perché rappresenta un concreto valore aggiunto per le PMI locali. In un momento di grande incertezza, l’accesso al credito e l’innovazione sono determinanti per restare competitivi”.

Sulla stessa linea, Francesca Nieddu, direttrice di Intesa Sanpaolo per Veneto Est e FVG, sottolinea che l’accordo è una risposta concreta alle esigenze anche delle imprese più piccole, favorendo incassi, pagamenti e investimenti tecnologici per una crescita duratura.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook