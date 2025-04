Memorial Battimelli, la tradizione pugilistica triestina si rinnova

La città di Trieste conferma la propria vocazione sportiva e la sua tradizione pugilistica di altissimo livello. In occasione del Memorial Maestro Enzo Battimelli, dedicato alla memoria dello storico tecnico della boxe, la città ospita una serie di eventi che mettono in luce la passione locale per la “nobile arte”. Un’opportunità unica per valorizzare i giovani atleti, alcuni dei quali si preparano a vestire la maglia azzurra nelle prossime competizioni internazionali.

Il Club Sportivo Trieste Pugilato festeggia 50 anni

Tra i protagonisti di questa iniziativa spicca l’Asd Club Sportivo Trieste Pugilato, che celebra i 50 anni di attività con un calendario di appuntamenti imperdibili. Il lavoro del Club è stato riconosciuto anche da Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente ed energia, che ha espresso il massimo apprezzamento a nome della Regione Friuli-Venezia Giulia per l’impegno profuso nel promuovere la boxe tra i giovani e nel far convergere a Trieste eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Gli appuntamenti del Memorial

Il Memorial Maestro Enzo Battimelli, in programma tra sabato 12 e domenica 13 aprile, offre al pubblico diversi momenti di incontro con la boxe. Tra questi spicca il Boxe Contest tra le Nazionali Under 19 di Italia e Polonia, affiancato da una serie di match tra i migliori talenti del pugilato regionale. L’ingresso è gratuito, un’occasione per i cittadini e gli appassionati di assistere a incontri di elevato contenuto tecnico.

Verso i Campionati Italiani Assoluti Elite

Grazie anche all’organizzazione del Club e all’operato della Federazione Pugilistica Italiana, Trieste si prepara ad accogliere i prossimi Campionati Italiani Assoluti Elite, in programma dal 12 al 14 dicembre. Questo traguardo, fortemente voluto dal Club, rappresenta un nuovo riconoscimento per una città da sempre considerata “autentica fucina di talenti sportivi”.

La preparazione degli atleti

In vista del Boxe Contest del 12 aprile, sei atleti azzurri selezionati dal responsabile tecnico Franco Federici, coadiuvato dai tecnici Nazzareno Mattei e Massimiliano Alota, stanno svolgendo un training camp di preparazione. Il confronto con sparring partner locali permette ai pugili Under 19 di acquisire esperienza, mentre la presenza di Trieste nel circuito delle grandi manifestazioni pugilistiche ne consolida il prestigio.

Durante gli eventi preparatori del Memorial, l’assessore Scoccimarro ha sottolineato come manifestazioni di questo tipo siano fondamentali per la crescita di giovani promesse, ribadendo il ruolo di Trieste come polo d’eccellenza nel panorama pugilistico italiano. Il Memorial Maestro Enzo Battimelli diventa così non solo un omaggio al passato, ma anche un ponte verso il futuro di uno sport che continua a formare campioni e a valorizzare il territorio.

