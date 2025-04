Piano di rilancio dell’ospedale di Spilimbergo, la Regione punta sulla specializzazione

L’ospedale di Spilimbergo potrebbe presto diventare un esempio di nuovo modello di sanità regionale, attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) che punta a rafforzare e specializzare la struttura all’interno della rete degli ospedali spoke del Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, ancora in fase di valutazione tecnica, è stata illustrata durante la seduta del Consiglio comunale spilimberghese dall’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi.

L’obiettivo: migliorare i servizi, senza costi per i cittadini

La proposta si inserisce in un contesto complesso, segnato da nuovi bisogni sanitari e dalla carenza cronica di personale medico. Secondo l’assessore Riccardi, è necessario specializzare gli ospedali di rete per garantirne la sicurezza, la sostenibilità e la capacità di rispondere in modo efficace agli standard assistenziali, senza mai mettere in discussione la gratuità delle prestazioni per i cittadini.

Una procedura trasparente e conforme alla normativa

L’iniziativa in corso riguarda ipotesi di collaborazione con soggetti privati per la gestione di alcuni servizi specifici dell’ospedale. Tuttavia, non si tratta di una privatizzazione: ogni proposta sarà valutata esclusivamente in base all’interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente. Solo dopo l’analisi da parte delle Aziende sanitarie, la Regione potrà eventualmente decidere come procedere.

Un modello già applicato con successo in altre regioni

Riccardi ha sottolineato come le alleanze pubblico-privato siano già realtà consolidate in numerose altre regioni italiane. Queste collaborazioni permettono di potenziare i servizi in sofferenza, ridurre le liste d’attesa e limitare i disagi per i pazienti, evitando la fuga verso il privato convenzionato fuori regione. L’obiettivo è integrare il sistema pubblico, rendendolo più efficiente e strutturato.

Risposte concrete alle sfide della sanità moderna

Il sistema sanitario si trova oggi ad affrontare una profonda trasformazione demografica, con un aumento delle patologie croniche, delle fragilità legate all’età avanzata e dei bisogni di riabilitazione. In questo scenario, è necessario un modello ospedaliero in grado di adattarsi rapidamente e colmare la distanza tra aspettative dei cittadini e capacità di risposta del sistema sanitario.

Spilimbergo come nodo strategico nella rete sanitaria regionale

L’ospedale di Spilimbergo è considerato un tassello importante nella rete sanitaria del Friuli-Venezia Giulia. Secondo Riccardi, il rafforzamento delle sue funzioni attraverso soluzioni innovative ma sempre pubbliche rappresenta un dovere istituzionale per assicurare la tenuta dei servizi e l’apertura delle strutture.

