Nel cuore di Udine, in una laterale di viale Venezia, due giovani amici hanno trasformato un vecchio garage in un moderno laboratorio per la produzione di pasti pronti sottovuoto. Giovanni Zavagna, chef con esperienza in prestigiosi resort italiani, e Alessandro Veronelli, esperto in comunicazione e gestione fornitori, hanno dato vita a Gustâment, una nuova realtà gastronomica che mette al centro salute, gusto e praticità.

Cucina su misura per ogni esigenza

Il servizio offerto da Gustâment si rivolge a chi segue regimi alimentari specifici. I pasti, disponibili su prenotazione, sono preparati tra il mercoledì e il venerdì, mentre il sabato è possibile il ritiro in sede. Ogni piatto è pensato per rispettare un equilibrio nutrizionale preciso, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 25% proteine, 25% carboidrati e 50% verdure di stagione, con uso moderato di sale e olio.

Il prezzo base è di 15 euro a porzione, ma ciò che si paga è molto più di un semplice pasto: è una cura meticolosa per la qualità, la freschezza e la personalizzazione delle pietanze.

Un progetto nato dal basso

Il sogno di Alessandro e Giovanni ha preso forma con un investimento iniziale di 120mila euro, sostenuto interamente grazie all’aiuto delle loro famiglie. “I finanziamenti per i giovani esistono solo sulla carta”, raccontano, “ma non ci siamo arresi. Abbiamo creduto nella nostra idea e l’abbiamo realizzata”.

Come nelle grandi storie imprenditoriali, anche la loro è partita in modo umile ma determinato: “Un po’ come Steve Jobs nel garage con Apple”, sorride Alessandro.

Sognare in grande: i prossimi passi

Il futuro di Gustâment è ricco di ambizioni. I due giovani stanno lavorando per stipulare convenzioni con associazioni che si occupano di persone affette da patologie specifiche: tra i primi contatti, un’associazione che sostiene chi soffre di cistite interstiziale. Inoltre, il servizio di consegna a domicilio è già in programma e partirà non appena sarà sostenibile economicamente.

Il messaggio che vogliono lanciare è chiaro: “Chi è a dieta non deve mangiare cibo triste”. La loro missione è proporre un’alimentazione sana senza rinunciare al piacere della tavola.

Un esempio friulano di impresa giovane e consapevole

Gustâment è molto più di una start-up gastronomica: è un esempio concreto di imprenditorialità giovane, che nasce in Friuli-Venezia Giulia con uno sguardo rivolto alle esigenze moderne. Semplicità, passione e innovazione sono gli ingredienti principali di questo progetto che promette di crescere, piatto dopo piatto.

