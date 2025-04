Friuli-Venezia Giulia: +5,1% nella spesa per beni durevoli nel 2024

Nel 2024, il Friuli-Venezia Giulia ha registrato una crescita del 5,1% nella spesa per beni durevoli, toccando un totale di 1 miliardo e 802 milioni di euro. Il dato emerge dal 31° Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. La performance regionale supera la media nazionale (+4,5%) e conferma un trend positivo soprattutto nel comparto della mobilità.

Auto usate protagoniste del rimbalzo dei consumi

A trainare la crescita è stato il comparto auto, in particolare quello dell’usato, con un incremento dell’11,7% che ha portato il volume d’affari a 591 milioni di euro. Anche le auto nuove hanno registrato un buon andamento con un +6% (382 milioni), così come i motoveicoli che hanno segnato un +7,2% (50 milioni), pur restando sotto la media nazionale.

Gorizia: la provincia rivelazione del 2024

La vera sorpresa è Gorizia, che ha visto una crescita del +7,4% nella spesa complessiva, la quarta più alta d’Italia. Spiccano gli acquisti di auto nuove con un incremento record del +20,6%, il più alto a livello nazionale. Anche gli altri segmenti sono in rialzo: auto usate (+9,2%) e motoveicoli (+15,9%). La spesa media per famiglia è aumentata del 7% raggiungendo i 3.011 euro.

Pordenone prima per spesa media familiare

Con una spesa complessiva di 451 milioni di euro (+5,6%), Pordenone è seconda in regione ma prima per spesa media per famiglia: 3.274 euro (+5,2%). Brilla il mercato delle auto usate (+13,8%) e cresce anche quello degli elettrodomestici (+7,1%). Segnali negativi invece dai mobili (-1,4%) e dall’information technology (-4,5%).

Udine: si spende di più ma la crescita rallenta

Udine resta la provincia dove si spende di più in termini assoluti: 793 milioni di euro. Tuttavia, la crescita è contenuta al +4,8%, con segnali contrastanti. Buoni risultati per le auto usate (+12,4%) e gli elettrodomestici (+6,2%), mentre calano i consumi in elettronica di consumo, mobili e IT, con flessioni superiori alla media regionale.

Trieste fanalino di coda per spesa media, ma cresce la mobilità

Trieste è l’unica provincia friulana dove la spesa media per famiglia è rimasta sotto i 3.000 euro (2.968 euro). Tuttavia, anche qui il settore della mobilità ha mostrato segni di vitalità: auto nuove (+5,1%), usate (+8,2%) e motoveicoli (+8,9%). Ottima anche la performance degli elettrodomestici (+7,9%).

