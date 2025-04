Weekend in FVG, dopo un sabato mite arriva il maltempo domenicale

Nel fine settimana il Friuli-Venezia Giulia sarà inizialmente interessato da correnti settentrionali miti, che garantiranno tempo stabile almeno fino a sabato. Dal pomeriggio di domenica, invece, l’arrivo di correnti sud-occidentali decisamente più umide porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulla regione, con piogge e cielo coperto in estensione a tutte le aree.

Sabato 12 aprile

Nella giornata di sabato il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, favorendo un clima piacevole e temperature minime in pianura attorno a 5-8°C e in costa tra 9-12°C. I valori massimi oscilleranno fra 20-22°C in pianura e 16-19°C sulla costa.

Le marcate inversioni termiche notturne e lo zero termico intorno ai 3000 m renderanno l’aria gradevole, soprattutto nelle ore centrali. Nel pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità su tutta la regione, mentre i venti di brezza manterranno un clima comunque accogliente e senza particolari disagi.

Domenica 13 aprile

La domenica vedrà un deciso cambio di scenario, con cielo da nuvoloso a coperto e un progressivo aumento dell’umidità. Le piogge, inizialmente deboli e provenienti da ovest, diverranno più frequenti dal pomeriggio e potranno interessare tutte le zone in serata e nella notte successiva. Lo zero termico, ancora fissato intorno ai 3000 m, manterrà la quota neve oltre i 2000 m.

Sulla costa, nelle ore centrali, soffierà un vento moderato da sud che accompagnerà le precipitazioni senza raggiungere intensità rilevanti. Le temperature minime si attesteranno fra 8-10°C in pianura e 10-12°C in costa, mentre le massime non supereranno i 16-19°C in pianura e i 15-18°C sul litorale.

Tendenza per l’inizio della settimana

A partire da lunedì, la presenza di correnti sud-occidentali continuerà a influenzare il Friuli-Venezia Giulia: si prevedono cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse, più abbondanti e intense sulla fascia prealpina, mentre sulla costa e in pianura saranno moderate e intermittenti.

Il vento di Scirocco soffierà in maniera moderata lungo la fascia costiera, mantenendo le temperature minime tra 10-12°C in pianura e 12-14°C sulla costa, con massime che difficilmente andranno oltre i 14-17°C.

Fonte: Osmer FVG

