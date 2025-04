Manzano: ladri rubano 8mila euro dalle slot machine

La tranquillità notturna di Manzano è stata bruscamente interrotta da un furto avvenuto intorno alle 4 del mattino nella sala slot di via Trieste. I residenti della zona si sono risvegliati con la notizia del raid effettuato dai malviventi, che hanno agito con grande rapidità e determinazione, approfittando della quiete della notte.

L’azione criminale e il bottino

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile (Norm) della compagnia di Palmanova, i ladri hanno forzato la porta principale della sala slot, penetrando rapidamente nell’edificio. Una volta all’interno, hanno scassinato le slot machine presenti nel locale, puntando al denaro contenuto al loro interno. Non soddisfatti del bottino ricavato dalle sole macchinette, i criminali si sono diretti verso il fondo cassa, da cui hanno prelevato ulteriori contanti. Complessivamente, il danno economico ammonta a circa 8mila euro.

La risposta tempestiva dei carabinieri

Immediata la risposta dei carabinieri di Palmanova, che hanno raggiunto il luogo del furto appena scattato l’allarme. Gli uomini del Norm hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per raccogliere prove utili alle indagini. Sono state analizzate minuziosamente le tracce lasciate dai malviventi nel locale, nella speranza di individuare elementi decisivi per identificare gli autori del raid.

Indagini serrate e analisi delle telecamere

Le forze dell’ordine stanno ora vagliando con attenzione tutte le piste investigative disponibili. Al vaglio ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona, che potrebbero aver immortalato momenti cruciali dell’irruzione dei ladri. L’obiettivo è assicurare rapidamente i responsabili alla giustizia.

Sicurezza e preoccupazioni dei residenti

Il furto ha destato inevitabilmente preoccupazione tra i residenti e i commercianti di Manzano, che chiedono più controlli notturni per prevenire nuovi episodi simili. La sicurezza rimane un tema caldo per la comunità locale, che spera in una rapida risoluzione del caso da parte delle autorità competenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook