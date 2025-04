Meteo Friuli Pasqua 2025: settimana santa di piogge e maltempo

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara ad affrontare una settimana di maltempo intenso proprio a ridosso della festività di Pasqua. I meteorologi hanno confermato che, a partire da lunedì 14 aprile e almeno fino a venerdì 18 aprile, la regione sarà interessata da piogge diffuse, temporali e un netto calo delle temperature.

Lunedì con piogge moderate e fresco in Friuli

Già da lunedì 14 aprile, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni che interesseranno l’intera giornata. Secondo gli esperti di 3bmeteo, sono attesi circa 23 millimetri di pioggia nel corso delle 24 ore. Le temperature si manterranno basse per la stagione, con una massima che toccherà i 13°C e una minima sui 10°C.

Martedì con temporali intensi, oltre 60 mm di pioggia

Martedì 15 aprile sarà probabilmente la giornata più complicata della settimana, caratterizzata da condizioni meteo avverse soprattutto nella prima parte della giornata. Sono infatti previsti rovesci intensi e temporali che potrebbero portare fino a 61 mm di precipitazioni. Un miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio, con cessazione delle piogge in serata. Temperature ancora fresche, comprese tra una massima di 16°C e una minima intorno ai 12°C.

Mercoledì, deboli precipitazioni e miglioramento in vista

Mercoledì 16 aprile si aprirà ancora con tempo incerto e nuvole compatte al mattino, accompagnate da deboli precipitazioni per circa 5 millimetri. Tuttavia, nel corso della giornata la situazione andrà migliorando con una graduale attenuazione della nuvolosità. Le temperature saranno in lieve rialzo, raggiungendo una massima di 18°C e una minima di 13°C.

Giovedì e venerdì, ancora rischio maltempo intenso

La situazione resta sotto osservazione per le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile, quando potrebbero cadere oltre 70 millimetri di pioggia complessivamente. Sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per previsioni più dettagliate e affidabili. Chi avesse programmato attività all’aperto o viaggi nella regione dovrà monitorare attentamente gli sviluppi meteo.

La Settimana Santa in Friuli-Venezia Giulia richiederà dunque prudenza e ombrelli sempre aperti, sperando in un miglioramento del tempo proprio in occasione del weekend di Pasqua