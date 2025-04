Concorso musicale “Città di Palmanova”, giovani talenti in scena per l’Europa

Il concorso musicale internazionale “Città di Palmanova”, giunto alla sua tredicesima edizione, si svolgerà dal 4 al 10 maggio 2025 e metterà al centro giovani musicisti provenienti da diversi Paesi. L’evento, sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dimostra come la musica sia un fondamentale strumento di crescita culturale ed economica, in grado di offrire opportunità di confronto e sviluppo a chi studia e pratica questa disciplina fin dalle prime fasi della formazione.

Un investimento regionale a sostegno della musica

Durante la presentazione dell’iniziativa, l’Assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, ha evidenziato che la Regione Friuli-Venezia Giulia investe oltre 600mila euro ogni anno per promuovere lo studio e la pratica della musica lungo un percorso che parte dalle scuole primarie fino all’istruzione universitaria.

Secondo Rosolen, la musica rappresenta un “strumento strategico per la crescita, economica ma soprattutto culturale”, e per questo la Regione ha messo in atto diverse sinergie, come testimonia il convinto supporto al concorso “Città di Palmanova”. L’Assessore ha inoltre sottolineato come la crescita culturale sia la vera innovazione che lascia un segno duraturo, ricordando che il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione in Italia a integrare i conservatori nella legge sul sistema universitario.

Conservatori e scuole di musica valorizzati in un unico sistema

Grazie alla legge regionale che include i conservatori all’interno del sistema universitario e alla Legge 19/2022 che disciplina e sostiene le scuole di musica, la Regione dimostra di credere nella formazione musicale quale pilastro per la crescita delle giovani generazioni e per lo sviluppo complessivo del territorio. L’inclusione dei conservatori nell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e il sostegno a tutte le realtà formative rafforzano la sinergia tra scuole, atenei e mondo del lavoro.

Palmanova, un palcoscenico di qualità

Il Comune di Palmanova, la Fondazione Friuli, l’Associazione Pro Palma e l’Orchestra del Friuli-Venezia Giulia sono partner fondamentali nell’organizzazione del concorso “Giovane musica per una giovane Europa”. Questo evento si distingue per la sua visione internazionale: la partecipazione dell’InCe (Iniziativa Centro Europa) testimonia l’attenzione verso i rapporti transfrontalieri e sottolinea il patrimonio musicale condiviso con Paesi vicini che vantano tradizioni di altissimo valore artistico.

Opportunità concrete per i giovani

Le nuove generazioni di musicisti trovano in questa competizione un’occasione di confronto, di crescita e di visibilità. L’evento facilita la nascita di contatti e collaborazioni, promuovendo la cultura come strumento di coesione e di sviluppo socio-economico. Il coinvolgimento dei due conservatori regionali testimonia, infine, la volontà di investire sulle competenze dei talenti locali e di creare ponti tra formazione, territorio e professionalità future.

