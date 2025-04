Proroga riscaldamenti a Pordenone fino al 22 aprile 2025

Il Comune di Pordenone ha disposto una proroga all’accensione degli impianti di riscaldamento, autorizzandone l’utilizzo fino al 22 aprile 2025. Si tratta di una deroga temporanea che tiene conto dell’improvviso abbassamento delle temperature, ritenuto non coerente con la fine del periodo termico ordinario.

Le nuove regole: orari e durata

L’ordinanza stabilisce che i riscaldamenti potranno essere attivati da mercoledì 16 aprile a martedì 22 aprile. L’utilizzo giornaliero sarà limitato a sei ore e trenta minuti, da suddividere in due fasce orarie tra le 5:00 e le 23:00. La misura è pensata per garantire un comfort termico minimo in abitazioni, uffici e ambienti pubblici, senza compromettere il contenimento dei consumi energetici.

La zona climatica “E” e il periodo standard

Pordenone si trova nella zona climatica “E”, in cui la normativa nazionale consente l’accensione degli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia, la legge prevede la possibilità di disporre deroghe, a seconda delle condizioni meteo locali. In questo caso, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire per proteggere la salute pubblica, in particolare quella dei soggetti fragili.

L’importanza della deroga

Secondo quanto riportato dal Comune, la decisione è frutto di un’attenta analisi delle previsioni meteorologiche che indicano temperature sotto la media stagionale. Iniziative come questa permettono di prevenire rischi per la salute, soprattutto tra anziani, bambini e persone con patologie respiratorie.

Attenzione al risparmio energetico

Nonostante la deroga, il Comune invita i cittadini a usare gli impianti con buon senso, evitando sprechi e favorendo una gestione oculata del riscaldamento. Viene inoltre ricordato che le emissioni inquinanti aumentano con l’uso prolungato dei sistemi di riscaldamento, e che è fondamentale conciliarne l’utilizzo con la tutela ambientale.

