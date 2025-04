Autorità portuale di Trieste premiata per la bonifica ambientale innovativa

Trieste brilla nel panorama europeo dell’innovazione. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ha ricevuto a Bruxelles lo “European Innovation Procurement Award”, promosso nell’ambito del programma Horizon Europe. Il riconoscimento, tra i più importanti a livello comunitario nel settore degli appalti pubblici innovativi, ha visto il porto di Trieste classificarsi secondo nella categoria “Innovation procurement initiative” grazie al progetto Posidon, sviluppato in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia e il coordinamento di Area Science Park.

L’obiettivo: bonificare in modo sostenibile le aree dismesse

Il progetto Posidon si è distinto per il suo approccio innovativo alla bonifica ambientale, con l’intento di pubblicare e assegnare un appalto di ricerca pre-commerciale finalizzato alla decontaminazione di aree industriali dismesse. Si tratta di un modello avanzato di procurement che unisce ricerca, tecnologia e sostenibilità, orientato a rispondere in modo efficace alla crisi ambientale urbana.

Due aree simbolo: Trieste e Bilbao

Il progetto si è concentrato su due siti particolarmente compromessi: le Noghere a Trieste e la penisola di Zorrozaurre a Bilbao. In entrambi i casi, le aree presentano gravi livelli di contaminazione da idrocarburi petroliferi e metalli pesanti, eredità di una lunga storia industriale. L’approccio adottato ha permesso lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecnologie brevettate, pronte per il mercato, capaci di superare lo stato dell’arte nella bonifica in-situ dei suoli.

Un modello replicabile per l’Europa

Il valore del progetto Posidon risiede nella sua replicabilità a livello europeo. Grazie a un approccio sistemico e condiviso tra enti pubblici e privati, il modello può essere adottato per affrontare la riqualificazione di numerosi altri siti contaminati in tutto il continente. Inoltre, il coinvolgimento attivo di realtà come Area Science Park dimostra quanto il Friuli-Venezia Giulia sia un motore di innovazione a livello internazionale.

Un premio che valorizza la cooperazione

Il riconoscimento ricevuto a Bruxelles rappresenta un successo per tutto il territorio, evidenziando l’importanza della cooperazione tra istituzioni regionali, centri di ricerca e soggetti europei. Un premio che rafforza il posizionamento strategico del porto di Trieste come hub non solo logistico, ma anche tecnologico e ambientale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook