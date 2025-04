Elezioni comunali in FVG, ecco chi guiderà i 4 comuni dove si è votato

Le recenti elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia hanno visto il rinnovo delle cariche di sindaco in quattro importanti centri del territorio: Pordenone, Monfalcone, San Pier d’Isonzo e Nimis. Gli elettori hanno espresso la propria preferenza tra diversi candidati, portando all’elezione di figure che si preparano ora a guidare le rispettive amministrazioni, con programmi e visioni orientati alle esigenze delle comunità locali.

Alessandro Basso conquista la carica di sindaco di Pordenone

Nel Comune di Pordenone, al termine dello scrutinio, è stato eletto sindaco Alessandro Basso con 11.688 voti, corrispondenti al 54,03% delle schede valide. Il candidato era appoggiato dalle liste “Pordenone cambia – lista Ciriani”, “Lega per Basso Sindaco”, “Pordenone civica – lista Basso”, “Fratelli d’Italia per Basso Sindaco” e “Forza Italia – Basso Sindaco”. Tra gli altri sfidanti, Nicola Conficoni ha ottenuto 7.703 voti (pari al 35,61%), Marco Salvador ha raggiunto 1.645 voti (il 7,6%), mentre Anna Ciriani si è fermata a 595 voti (il 2,75%).

Trionfo di Luca Fasan a Monfalcone

Nel Comune di Monfalcone, la vittoria è andata a Luca Fasan, supportato dalle liste “Lega per Fasan Sindaco”, “Cisint per Monfalcone – Fasan Sindaco”, “Fratelli d’Italia per Fasan Sindaco”, “Forza Italia – Fasan Sindaco” e “Il popolo della famiglia”. Fasan ha raccolto 8.272 voti, equivalenti al 70,87% delle schede valide. In seconda posizione si è classificato Diego Moretti, con 3.057 voti (il 26,19%), mentre Bou Konate, sostenuto dalla lista “Italia Plurale”, ha ottenuto 343 voti (il 2,94%).

A San Pier d’Isonzo sarà Denise Zucco alla guida del Comune

A San Pier d’Isonzo, la fascia tricolore va a Denise Zucco, che con le liste “Partito democratico”, “San Piero Idee in comune” e “Insieme per San Piero” ha raggiunto 685 voti, pari al 68,84% delle schede valide. Lo sfidante Alex D’Aronco, della lista “Per San Pier”, si è fermato a 310 voti, corrispondenti al 31,16%.

Nimis: successo di Fabrizio Mattiuzza

Nel Comune di Nimis, la carica di sindaco è stata assegnata a Fabrizio Mattiuzza, sostenuto dalla lista “Obiettivo Nimis”, che ha ottenuto 795 voti (il 63,55%). Ha raccolto consensi anche Sergio Bonfini, delle liste “Chei mancul piês” e “Nimis riparte”, con 456 voti (pari al 36,45%).

Consultazione dei risultati completi

Per tutti i dati e i dettagli relativi alle elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione, dove sono pubblicati i risultati completi e aggiornati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook