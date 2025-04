Mittelfest 2025: un festival che rompe i tabù e unisce culture

È stata presentata a Udine, nella sede della Fondazione Friuli, la 34ª edizione del Mittelfest, il festival internazionale che dal 18 al 27 luglio riempirà Cividale del Friuli con spettacoli, musica, danza e performance circensi. A elogiarne il valore è stato Mario Anzil, vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, che ha definito la manifestazione “un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita nei territori”.

Il tema 2025: rompere i tabù

Il filo conduttore dell’edizione sarà il tabù. Un tema potente e attuale, declinato attraverso 29 progetti artistici provenienti da 15 Paesi, tra cui 19 prime assolute o nazionali e 6 produzioni o coproduzioni. Come spiegato dal direttore artistico Giacomo Pedini, ogni spettacolo sarà un’occasione per riflettere sui confini invisibili della nostra società, siano essi culturali, psicologici o storici.

Un festival per tutti, dalle famiglie ai giovani

Il Mittelfest non si rivolge solo agli appassionati di arte e spettacolo, ma si propone come spazio d’incontro e dialogo per tutte le età. Anche quest’anno sarà preceduto da Mittelyoung, tre giorni di eventi a maggio pensati per gli under 30. “Una dimensione familiare, coinvolgente e inclusiva”, ha sottolineato Anzil, che ha rimarcato anche la capacità del festival di valorizzare il territorio e creare sinergie virtuose.

La cultura che abbatte i confini

Fin dalla sua nascita, il Mittelfest è stato “uno degli artefici del cambiamento del concetto di confine”, ha affermato Anzil. Non più limite, ma spazio di passaggio, ponte tra differenze, tra passato e futuro, tra sogno e realtà. In questo senso, il Friuli-Venezia Giulia diventa territorio di frontiera e laboratorio culturale, in cui si sperimentano nuovi linguaggi e nuove forme di convivenza.

Un respiro internazionale per Cividale

Con artisti affermati e giovani talenti, Mittelfest 2025 si conferma un evento di respiro europeo. Un’occasione unica per Cividale del Friuli, che per dieci giorni diventerà crocevia di storie e linguaggi, accogliendo il pubblico in spazi teatrali, piazze e angoli suggestivi della città.

Un appuntamento che lascia il segno

L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più intense e significative. Il mix tra grandi nomi internazionali e nuove proposte, il dialogo tra generazioni, il tema provocatorio ma necessario, rendono Mittelfest un esempio concreto di cultura attiva e partecipata.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook